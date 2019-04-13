Последние слова Юлии Началовой перед смертью в реанимации поразили родных

Юлия Началова перед смертью успела отправить сообщения, которые поразили ее родных. Однако мать и отец скончавшейся 16 марта певицы точное содержание последних слов любимой дочери раскрывать не спешат. Во всяком случае пока.

«Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле. А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле», – цитируют Dni помощницу усопшей звезды Анну Исаеву.

По словам пресс-секретаря, по этим сообщениям можно понять, о чем думала, чего хотела и о чем просила Юля, находясь последние дни жизни в Боткинской больнице. Это слишком личное и слишком дорогое для ее близких. Сообщения так поразили родных, что они хранят в памяти телефона те самые важные слова, которые произнесла певица.

Меж тем, прямо сейчас ведутся съемки документального фильма о Началовой. Ранее Исаева рассказывала, что родители Юли против фильма. Однако певица и ее наследие стали народным достоянием. Именно это и стало главным аргументом для съемок.