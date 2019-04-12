Пт, 12.04.2019
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Неизвестные открыли огонь на похоронах убитого рэпера Nipsey Hussle
Один человек погиб...

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Nipsey Hussle ja Lauren London.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Неизвестные устроили стрельбу на похоронах убитого американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе. Как говорится в заявлении главы городской полиции в Twitter, один человек погиб.

epa07481586 Candles and portraits of US rapper Nipsey Hussle sit on the ground where he was shot in Los Angeles, California, USA, 02 April 2019. On 01 April 2019, as people came to pay their respects to Nipsey Hussle, a sudden stampede injured several people, some seriously. Thirty-three-year-old US rapper Nipsey Hussle was shot dead on March 31, in a parking lot in front of his clothing shop. Nipsey Hussle's killing was among the 11 murders within the past week alone in Los Angeles. EPA/ETIENNE LAURENT

ФОТО: ETIENNE LAURENT / EPA

Преступники открыли огонь по похоронной процессии, после чего скрылись с места ЧП на автомобиле. Они объявлены в розыск.

Ещё три человека получили ранения и были госпитализированы. Всего, по данным местной полиции, отдать дань убитому рэперу пришло около десяти тысяч человек.

Nipsey Hussle был убит у его магазина одежды в Лос-Анджелесе. Музыканту было 33 года. Подозреваемого вычислилипрактически сразу, уже через два дня он был задержан.

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