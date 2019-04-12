Изменившуюся больную дочь не узнали рядом с Успенской

Осенью прошлого года дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике упала с велосипеда и сломала челюсть. Ей срочно потребовались две операции. Одна была неудачной – у наследницы королевы шансона началось заражение крови. Вторая операция тоже оказалась неидеальной – у Татьяны отсутствуют пять передних зубов.

К тому же она побрилась под ноль. Такую необычную прическу наследница Успенской сделала, решив, что чувствует в волосах негатив, от которого нужно срочно избавиться. Певица собственноручно побрила взрослую дочь. До недавнего времени Татьяна проходила лечение в одной из швейцарских клиник. Теперь она находится в Словении. Об этом рассказала Любовь Успенская.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала несколько фотографий дочери. На одной из них певица смачно целует наследницу в губы. "И снова три счастливых дня было у меня с @pacha_tati. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом в ресторане и сразу обратно к моей доченьке", – сообщила Любовь Успенская.

На снимке Татьяна Плаксина запечатлена в красном спортивном костюме. Заметно, что волосы ее с момента радикальной стрижки сильно отросли. Видимо, по этой причине не все подписчики узнали наследницу Успенской. "Я подумала: что за парень целует Любу?", "Это дочь?! Я не узнала", "Дочь изменилась. Я запомнила ее лысой. А тут уже волосы сильно отросли. Здоровья вам!" – высказались подписчики.