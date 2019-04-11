Королева объявила о свадьбе с Николаевым
Наташа Королева удивила поклонников неожиданным заявлением. Популярная исполнительница призналась, что для нее 11 апреля – дата особенная, пишут Dni.ru.
В своем Instagram Наташа Королева опубликовала видео, сделанное в городе Прокопьевске. Певица предстала перед зрителями в джинсах, кофте, пуховике и без косметики. Она сообщила о своем концерте, которого ждет с нетерпением. А в подписи к ролику популярная исполнительница заявила, что 11 апреля – для нее особенная дата. «11 апреля в 1992 году для меня впервые прозвучал марш Мендельсона!» – рассказала Наташа Королева, имея в виду свадьбу с Игорем Николаевым. Судя по комментариям, для подписчиков откровенность артистки стала неожиданностью.
На протяжении многих лет Наташа Королева и Игорь Николаев были одной из самых гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Однако брак разрушился. «Мы очень хорошо разводились! Гораздо ярче, чем женились. Делали это торжественно в ЗАГСе – свадьбу играли-то дома», – отметила Наташа Королева в недавнем интервью.