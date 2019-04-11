Реальность как она есть. В Сеть попало видео с Анной Седоковой, где видно ее фигуру без фотошопа

Певица и мама троих детей Анна Седокова (36) никогда не отличалась излишней худобой. Сама она без стеснения называет себя «пухленькой», несмотря на то, что регулярно радует поклонников откровенными снимками в купальниках. О теле, как у Седоковой, мечтают многие, но, как оказалось, скорее всего, зря.