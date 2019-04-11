Чт, 11.04.2019
Фото: красавчик Уку Сувисте поехал в Нью-Йорк в сопровождении очаровательной блондинки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Реальность как она есть. В Сеть попало видео с Анной Седоковой, где видно ее фигуру без фотошопа

Реальность как она есть. В Сеть попало видео с Анной Седоковой, где видно ее фигуру без фотошопа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Поклонников удивило то, как изменилось тело их любимицы. Посмотреть видео предлагает Lisa.ru.

Певица и мама троих детей Анна Седокова (36) никогда не отличалась излишней худобой. Сама она без стеснения называет себя «пухленькой», несмотря на то, что регулярно радует поклонников откровенными снимками в купальниках. О теле, как у Седоковой, мечтают многие, но, как оказалось, скорее всего, зря.

Совсем недавно Анна выступила с очередным концертом и выбрала в качестве наряда откровенное платье с глубоким вырезом вдоль ног. Поклонники певицы засняли номер на видео и слили его в Сеть.

На нем формы звезды выглядят вовсе не так привлекательно, как у нее в Instagram. На кадрах четко виден округлившийся живот, целлюлит и лишний вес. Как заметно в ролике, форма Седоковой далека от идеала, а секрет ее удачной фигуры — фотошоп и удачный выбор ракурса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ