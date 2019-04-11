«Полулысая бабка»: молодящуюся Ларису Долину смешали с грязью

«Вот зачем бабке – локоны?» – задается вопросом Миро в своем «Живом Журнале».

По ее словам, длинные, распущенные волосы уместны в образах сексуально востребованных женщин, тогда как Долина является уже пожилым человеком, «и ее призыв к сексу в виде длинных, распущенных волос... вызывает жалость».

Как считает Миро, бабушкам нужно отличать «ухоженность от сексапила».

ФОТО: Фото со страницы Лены Миро в ЖЖ

«Полулысая бабка, пришивающая волосики, – это смешно, как смешны и ее вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом», – негодует она.

При этом Лена Миро порекомендовала пожилым женщинам вместо сексуальных утех читать книги. Однако не все пользователи оценили посыл автора.

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik