Чт, 11.04.2019
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«Полулысая бабка»: молодящуюся Ларису Долину смешали с грязью

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Лариса Долина

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Скандально известная блогер Лена Миро жестко «прошлась» по внешности популярной российской певицы Ларисы Долиной. Негодование публицистки, в частности, вызвала сексапильная прическа 63-летней звезды, «цепляющей на свои три волосины роскошные локоны».

«Вот зачем бабке – локоны?» – задается вопросом Миро в своем «Живом Журнале».

По ее словам, длинные, распущенные волосы уместны в образах сексуально востребованных женщин, тогда как Долина является уже пожилым человеком, «и ее призыв к сексу в виде длинных, распущенных волос... вызывает жалость».

Как считает Миро, бабушкам нужно отличать «ухоженность от сексапила».

ФОТО: Фото со страницы Лены Миро в ЖЖ

«Полулысая бабка, пришивающая волосики, – это смешно, как смешны и ее вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом», – негодует она.

При этом Лена Миро порекомендовала пожилым женщинам вместо сексуальных утех читать книги. Однако не все пользователи оценили посыл автора.

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

«Нормально выглядит. Не понятно в чем суть проблемы», «Она делает это не из желания дать миру сексапил, так в ее представлении выглядит элегантность и красота», – пишут фолловеры. А что думаете вы?

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