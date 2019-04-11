«Полулысая бабка»: молодящуюся Ларису Долину смешали с грязью

Скандально известная блогер Лена Миро жестко «прошлась» по внешности популярной российской певицы Ларисы Долиной. Негодование публицистки, в частности, вызвала сексапильная прическа 63-летней звезды, «цепляющей на свои три волосины роскошные локоны».
«Вот зачем бабке – локоны?» – задается вопросом Миро в своем «Живом Журнале».
По ее словам, длинные, распущенные волосы уместны в образах сексуально востребованных женщин, тогда как Долина является уже пожилым человеком, «и ее призыв к сексу в виде длинных, распущенных волос... вызывает жалость».
Как считает Миро, бабушкам нужно отличать «ухоженность от сексапила».
«Полулысая бабка, пришивающая волосики, – это смешно, как смешны и ее вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом», – негодует она.
При этом Лена Миро порекомендовала пожилым женщинам вместо сексуальных утех читать книги. Однако не все пользователи оценили посыл автора.
«Нормально выглядит. Не понятно в чем суть проблемы», «Она делает это не из желания дать миру сексапил, так в ее представлении выглядит элегантность и красота», – пишут фолловеры. А что думаете вы?