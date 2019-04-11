Пригожин рассказал о состоянии прооперированной дочери Валерии

Примечательно, что в этой ситуации Валерия хранила молчание. В своем аккаунте той же социальной Сети популярная исполнительница публиковала фотографии с различных мероприятий, даже в комментариях не заикнувшись о том, что дочь перенесла операцию. Заинтригованные репортеры обратились за комментариями к ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину.

Он успокоил встревоженную общественность.

«К великому счастью, ее сегодня выписали, и она только что поехала домой», – заявил Пригожин.

Делиться какими-либо подробностями о состоянии Анны Шульгиной он не стал и лишь в общем обрисовал ситуацию.

«Была операция. Экстренно госпитализировали. Подробности не могу сказать, это конфиденциально. Сама захочет – расскажет, она уже взрослая девочка. Бывают такие экстренные ситуации», – сказал продюсер.