Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа

В марте Алсу и бизнесмен Ян Абрамов отметили 13-ую годовщину со дня свадьбы. Все эти годы супруги не давали повода усомниться в прочности их союза. Трое детей и отсутствие громких скандалов — казалось, что в семье звезды царят лишь гармония и понимание.

Певица не любит выносить сор из избы и вряд ли будет публично рассказывать о неурядицах в личной жизни, поэтому трудно сказать, как часто у нее с мужем возникают конфликты. Но недавно поклонников артистки насторожило, что из личного блога Алсу исчезло большинство совместных фото с Абрамовым. Масла в огонь подлили слова звезды о равнодушии.

Алсу со своей семьей. ФОТО: Instagram

«Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире». Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена, — поделилась певица с поклонниками. — Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?».

О ситуации в семье подопечной высказался директор певицы. «Как я могу комментировать домыслы? Это бред!» — заявил Сергей Фадеев в беседе с «Комсомольской правдой».

К слову, для Алсу, воспитанной в традициях Востока, семья всегда была на первом месте. Выйдя замуж, она перестала стремиться к карьерным высотам. Так, светским мероприятиям артистка всегда предпочитала встречам с близкими, пишет StarHit.

«Я просто не любитель тусовок, и лишний свободный вечер всегда проведу дома с семьей. Когда действительно есть повод: предстоящий концерт, либо я номинирована на какую-то премию, то есть когда причастна к мероприятию, то тогда поучаствую. Но зачем приезжать просто так? Я предпочту побыть с мужем, с детьми», — делилась она.