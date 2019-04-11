Шокирующий эксперимент: журналистка Postimees полностью отказалась от еды на пять дней

«В общем, в течение пяти дней я планирую только пить воду», - сказала репортер во время визита к врачу перед началом программы. Семейный врач Еэро Мерилинд, однако, предложил девушке просто снизить калорийность дневного рациона, что, естественно, противоречит условиям тренда.

«Если ты все же почувствуешь, что больше терпеть не можешь, тебе плохо или ты вот-вот упадешь в обморок, не стоит играть в героя. Следует отказаться от этой затеи», - сказал он.

Журналистка взяла напоследок конфету и на следующий день приступила к программе.

День первый

Так как звезды, практикующие и рекламирующие пятидневное голодание, утверждают, что тренировка по время прохождения программы только пойдет на пользу, Хеэлия отправилась на пробежку. Последний раз на тот момент она ела десять часов назад. Неудивительно, что время пробежки она чувствовала себя довольно скверно...

«Говорят, что если ты понимаешь, что начинаешь падать в обморок, нужно взять ложку соли ... Ой, у меня уже руки трясутся», - говорит Хеэлия, готовясь проглотить свой «ужин». С последнего приема пищи прошло уже 17 часов.

«Логику я понимаю», - сказала девушка, смеясь и смахивая слезы. По ее словам, любые мысли о еде ее сразу покинули. В тот же вечер, последний раз евшая 24 часа назад Хеэлия пришла в студию Õhtu! и пообещала в эфире, что продержится еще четыре дня.

Однако после эфира она поняла, что у нее не хватает сил даже на то, чтобы уйти из студии. Наконец-то добравшись до дома, журналистка решила воодушевиться примером звезд Instagram, которые во время прохождения пятидневной голодовки делились своими впечатлениями и демонстрировали потрясающую бодрость и выносливость. Одним из таких является Юхани Сарглеп - заядлый путешественник и возлюбленный эстонской модели Катри Катс.

День второй

«Я не думала, что мне будет настолько плохо морально. Я удивляюсь, как некоторые во второй и третий день занимаются спортом, а я даже двигаться не могу сегодня. Я постоянно останавливаюсь, сижу и отдыхаю, у меня вечный озноб», - признается Хеэлия.

День третий

«Я только что была в панике, потому что, когда я проснулась и попыталась пошевелиться, я сразу начала терять сознание. И я подумала о том, что если бы я сейчас была дома одна и упала бы в обморок, сколько времени потребовалось на то, чтобы меня кто-нибудь нашел и поднял?» - говорит девушка.

Приехав на работу, журналистка поняла, что у нее больше нет сил это выносить. После пеовго же приема пищи энергия начала потихоньку возвращаться к ней и даже мысли о том, что она теперь может есть, радовали как никогда ранее...

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