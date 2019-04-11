Супруга больного раком Валентина Юдашкина рассказала о его состоянии

Долгое время о болезни Валентина Юдашкина никто, кроме самых близких, не знал. Тревожный звонок прозвучал в 2016 году, когда дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять дочери Галине.

Говорили, что Юдашкин попал в больницу, что ему назначена операция, однако никаких подробностей не сообщалось.

О том, что у модельера рак, внезапно сообщил мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон. На всю страну он в подробностях рассказал о своем нерадостном диагнозе и заодно поведал о болезни Юдашкина.

«Он упустил распространение метастазов, - рассказал певец. - Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью».

По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.

Спустя время Валентин Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией. В ток-шоу «Прямой эфир» он признался, что попросил никого из близких не распространяться о диагнозе, о болезни не знали даже сотрудники его Модного дома.

Какое-то время дизайнер не появлялся на публике, но продолжал работать, а недавно вышел на подиум, чтобы представить свою новую коллекцию на Неделе моды в Москве.

Сейчас, по словам Марины Юдашкиной, ее муж чувствует себя хорошо и много времени проводит с семьей.

Как известно, у них подрастают внуки Анатолий и Аркадий, которые и являются главной радостью звездного дедушки. При этом Валентин часто консультируется с медиками, которые отслеживают любые перемены в его состоянии.

«Валентин чувствует себя хорошо, выглядит хорошо. Конечно, мы понимаем, что слухи ходят, но на них не реагируем. Мы стараемся, чтобы все было правильно и красиво. Пока нет предписаний врачей. Конечно, он следит за собой, обращается к медикам», - рассказала Марина Юдашкина изданию Sobesednik.

По словам Марины, Валентин полон планов, которые собирается воплощать в жизнь уже в самое ближайшее время, а сама она не устает удивлять своего супруга - недавно, например, решила порадовать его упругими формами и записалась на фитнес.