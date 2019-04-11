Какая фигура! Ирина Шейк будоражит снимком в мини-бикини

Ирина Шейк хорошо знает, что у нее потрясающая фигура (над которой, к слову, она регулярно работает), поэтому смело соглашается на фотосессии в нижнем белье или купальниках. Так случилось и на днях, когда модель разместила фото в крошечном купальнике с необычным принтом. Как оказалось, бикини — из новой коллекции итальянского дизайнера Риккардо Тиши. По всей видимости, Ирина решила поддержать модельера, надев его творение.