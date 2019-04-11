Какая фигура! Ирина Шейк будоражит снимком в мини-бикини
Ирина Шейк поделилась новыми фото, на которых позирует в бикини, передает Viva.
Ирина Шейк хорошо знает, что у нее потрясающая фигура (над которой, к слову, она регулярно работает), поэтому смело соглашается на фотосессии в нижнем белье или купальниках. Так случилось и на днях, когда модель разместила фото в крошечном купальнике с необычным принтом. Как оказалось, бикини — из новой коллекции итальянского дизайнера Риккардо Тиши. По всей видимости, Ирина решила поддержать модельера, надев его творение.
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Стоит ли говорить, что буквально за несколько часов фото собрало множество отметок нравится и комплиментов в комментариях. Вдобавок ко всему, на снимках Ирина позирует без косметики и роскошной укладки — такой, как она есть на самом деле. Согласитесь, выглядит сногсшибательно!