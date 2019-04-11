Что отпугивает от вас людей согласно вашему знаку Зодиака

Многие люди говорят, что страшные и неприятные личности их пугают. Но такое устрашение может быть результатом излучаемой человеком энергии, ведь те, кто переполнен энергией, далеко не всегда являются самыми искренними и приятными собеседниками. От них исходят особенные вибрации, отталкивающие других.

Существуют определенные черты характера, способные вызывать страх у окружающих. И представители каждого из знаков Зодиака владеют теми или иными личностными характеристиками, отличающими их от остальных.

Девы - это особая кучка людей, нацеленных на лучшую жизнь. Они очень спокойные и расслабленные.

Не стоит пытаться превзойти рожденных под этим знаком, особенно в неподходящее для этого время. Дело в том, что, если вы испугаетесь, Дева быстро вас одолеет, и это будет неприятно.

Телец - знак быка, чье упрямство лишь подстегивается недовольством окружающих. Если вы решите переплюнуть Тельца, он просто собьет вас с ног, и, поверьте, увидеть его рога, а тем более - столкнуться с ними - далеко не самое приятное.

Близнецы могут сильно удивлять людей и делать невероятные вещи, а это порой пугает как ничто другое. Вы никогда не поймете, чего ждать от рожденных под этим знаком.

Овен обладает отпугивающей чертой, которая, наоборот, часто привлекает к нему других. Душа этого человека ждет не момента, когда люди начнут действовать, а того, когда наступит идеальный момент для реализации идеального плана.

Это очень проактивные и агрессивные личности, которые получают желаемое, не прилагая к этому особых усилий. Самих же Овнов зачастую пугает мышление победителя.

Скорпион как никто другой специализируется на физическом запугивании. Как правило, он всегда побеждает там, где нужно продемонстрировать силу. Рожденные под этим знаком быстро выходят из себя и обладают взрывным характером. Лучший способ успокоиться для Скорпиона - это начать посещать занятия по управлению гневом.

Стрельцы - очень авантюрные личности, готовые пробовать все новое и бросаться в объятия неизвестности. Они часто делают вещи, о которые другие могут только мечтать.

Стрелец отпугивает людей сумасбродностью и спонтанностью своих поступков. Многие просто не способны совладать с таким типом характера.

Львы отпугивают людей своей авторитетностью. Символ рожденных под данным знаком - лев, и их мнение и ход мыслей полностью ему соответствуют. Своей уверенностью в себе и силой воли они с легкостью помыкают другими людьми. При этом Львы могут быть довольно нервными, а потому им сложно противостоять.

Водолеи - великие мыслители, обладающие глубоким разумом. Порой они бывают застенчивыми, и это вызывает определенную озабоченность окружающих. А когда разум Водолея спокоен, он о многом размышляет.

Самые успешные среди Водолеев очень много думают, анализируют, планируют и тщательно ко всему готовятся.

Рыбы относятся к страстным знакам Зодиака, обладающим многими положительными чертами и самоотверженностью. А потому сила их энергетического поля может отпугивать других людей.

Козерог - это очень отдаленный от людей знак.

Рожденные под данным созвездием являются довольно ограниченными личностями, а потому окружающим сложно донести до них свои идеи и точку зрения.

На Козерога сложно произвести первое впечатление, потому что он может просто отпугнуть вас от себя.

Раков называют страшными потому, что они могут вести себя очень жестоко. Если такой человек находится в плохом расположении духа, вам лучше спрятаться.

Весы - эмоциональный знак, способный справиться с целым «спектром эмоций», но при этом может сильно испугаться.