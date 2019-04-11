Это надо видеть! Певица Глюк’oZa снялась в кружевном нижнем белье

Российская популярная исполнительница Глюк’oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова) разместила на свой Instagram-странице пикантное фото, которое за два часа собрало почти 43 тысячи лайков.
На снимке звезда позирует в кружевном нижнем белье. Белье полупрозрачное и едва прикрывает интимные места певицы. Верх роскошного белья и вовсе показывает обнаженную грудь Натальи, поэтому она прикрыла грудь белыми стикерами-звездами.
"Скучали?", - кокетливо подписала публикацию Глюк’oZa.
Подписчики моментально начали писать комментарии.
"Как всегда супер. Эталон нежности и красоты", - написал один из поклонников исполнительницы.