Чт, 11.04.2019
Эксперт рассказал, почему Maserati, Porschе и Jaguar возглавляют рейтинг самых аварийных СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Это надо видеть! Певица Глюк’oZa снялась в кружевном нижнем белье

Это надо видеть! Певица Глюк’oZa снялась в кружевном нижнем белье

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Глюк’oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова)

ФОТО: https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/ коллаж Русский TVNET

Российская популярная исполнительница Глюк’oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова) разместила на свой Instagram-странице пикантное фото, которое за два часа собрало почти 43 тысячи лайков. 

На снимке звезда позирует в кружевном нижнем белье. Белье полупрозрачное и едва прикрывает интимные места певицы. Верх роскошного белья и вовсе показывает обнаженную грудь Натальи, поэтому она прикрыла грудь белыми стикерами-звездами. 

"Скучали?", - кокетливо подписала публикацию Глюк’oZa.

Подписчики моментально начали писать комментарии. 

"Как всегда супер. Эталон нежности и красоты", - написал один из поклонников исполнительницы. 

View this post on Instagram

Скучали? 💞😉

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ