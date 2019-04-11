Чт, 11.04.2019
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Мы буквально купаемся в грязи
Врач назвал десятку самых грязных повседневных вещей

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Пульт от телевизора. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia

Вполне обычные и безопасные на первый взгляд предметы могут таить в себе огромную опасность, пишет Life.ru.

Мобильный телефон, руль автомобиля, ручка дамской сумки и, конечно, деньги стали самыми "грязными" вещами, которые мы трогаем каждый день. Об этом заявил заведующий отделением помощи на дому поликлиники №121 Василий Фролов в интервью агентству городских новостей "Москва".

— Также в ТОП-10 входят кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, ручки тележек в супермаркете, дверные ручки в общественных местах, пульт от телевизора и губки для мытья посуды, — сказал Фролов.

Но на этом перечень обычных, но потенциально опасных для человека мест и предметов не заканчивается, поскольку микроорганизмы очень любят ковры с длинным ворсом, диваны, поверхность плиты, кухонные шкафчики, кулер, из которого вы пьете воду. Также в этот список входят ванная и душевая кабина.

После контакта с ними доктор рекомендует каждый раз обязательно мыть руки. Особенно это касается прикосновений к ручкам дверей и иным поверхностях в общественных местах, а также после контакта с деньгами и животными.

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