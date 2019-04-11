Мы буквально купаемся в грязи

— Также в ТОП-10 входят кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, ручки тележек в супермаркете, дверные ручки в общественных местах, пульт от телевизора и губки для мытья посуды, — сказал Фролов.

Но на этом перечень обычных, но потенциально опасных для человека мест и предметов не заканчивается, поскольку микроорганизмы очень любят ковры с длинным ворсом, диваны, поверхность плиты, кухонные шкафчики, кулер, из которого вы пьете воду. Также в этот список входят ванная и душевая кабина.

После контакта с ними доктор рекомендует каждый раз обязательно мыть руки. Особенно это касается прикосновений к ручкам дверей и иным поверхностях в общественных местах, а также после контакта с деньгами и животными.