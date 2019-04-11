Аборт от Евгения Болдина и выкидыш: тайны Аллы Пугачевой

Кажется, сейчас у Примадонны есть все для счастья: прекрасные дети, внуки, любящий муж, дом - полная чаща. Кроме того, об Алле Пугачевой помнят, ее любят, несмотря на ее уход с большой сцены. А ведь мало кто знал, через что пришлось пройти звезде ради всего того, что есть у нее сейчас.

Так, в 80-х артистка закрутила роман с Евгением Болдиным, который стал ее продюсером. Евгений делал все ради певицы: оберегал ее от навязчивых поклонников, проявлял заботу. Пугачева была влюблена и мечтала лишь об одном: подарить любимому ребенка. Вскоре она поняла, что беременна. Но новость о грядущем пополнении не воодушевила Болдина.

«В то время думать о детях было просто бессмысленно, — позже вспоминал он. — У нее не было на это времени. Для нее семьей была ее работа».

Действительно, тогда Пугачева была на пике популярности: певица буквально жила от одного концерта до другого. Евгений уговорил ее пойти на аборт. Алла выполнила просьбу любимого, о чем впоследствии очень пожалела. Лишь после содеянного она стала понимать, что могла бы дать этому ребенку гораздо больше, чем Кристине, которая в детстве толком и не видела маму.

Прерывание беременности крайне негативно отразилось на здоровье певицы, — врачи поставили ей неутешительный диагноз «бесплодие». Казалось, что со временем она смирилась с этим, но несколько лет спустя у Примадонны вновь возникло сильное желание вновь стать мамой. На тот момент она была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради достижения желаемого Алла Борисовна обращалась к лучшим врачам, и, неожиданно для нее самой, старания увенчались успехом: певица забеременела.