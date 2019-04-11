Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает. Сколько я ей даю, столько и тратит»

Дмитрий Тарасов, который еще недавно заявлял, что не собирается жить ради лайков, часто делится подробностями личной жизни и всячески демонстрирует семейную идиллию. Больше года назад футболист женился в третий раз. После двух браков, которые вряд ли можно считать удачными, он уверен: Анастасия Костенко — та самая, которую искал всю жизнь.

«Для меня идеалом является моя нынешняя жена, — о такой я мечтал. Ее образ «сформулировал» у себя в голове, и такую я получил: она младше меня, воспитана, из хорошей семьи, умеет любить и готовить», — отмечает Дмитрий.

Кроме того, Костенко, по его словам, совершено неприхотлива и довольствуется тем, что есть. Так, Анастасия не стала закатывать истерику, когда муж ничего не подарил ей после появления на свет дочери. Зато на Новый год Тарасов порадовал любимую шикарной шубой.

«Моя жена не работает, и, честно говоря, с меня ничего не берет, — не без гордости рассказывает спортсмен. — Сколько я ей даю, столько она и тратит. Она молодец».

По слухам, свекровь Костенко недовольна тем, что невестка пришла на все готовое // Фото: Instagram

К слову, Анастасия без дела не сидит и иногда все же вносит свой вклад в финансовое благополучие семьи, зарабатывая на рекламе в Instagram. К модели часто обращаются производители модной одежды, предметов для детей. А ведь раньше часто ходили слухи, что мама Тарасова не слишком довольна тем, что невестка не планирует выходить на работу.