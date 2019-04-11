Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает. Сколько я ей даю, столько и тратит»
32-летний Тарасов переживает не лучшие времена: еще неизвестно, оставят ли спортсмена в «Локомотиве». Дмитрию приходится держать под контролем семейный бюджет. Благо, что жена футболиста не требует от него больших денег и довольствуется тем, что имеет, сообщает «Стархит».
Дмитрий Тарасов, который еще недавно заявлял, что не собирается жить ради лайков, часто делится подробностями личной жизни и всячески демонстрирует семейную идиллию. Больше года назад футболист женился в третий раз. После двух браков, которые вряд ли можно считать удачными, он уверен: Анастасия Костенко — та самая, которую искал всю жизнь.
«Для меня идеалом является моя нынешняя жена, — о такой я мечтал. Ее образ «сформулировал» у себя в голове, и такую я получил: она младше меня, воспитана, из хорошей семьи, умеет любить и готовить», — отмечает Дмитрий.
Кроме того, Костенко, по его словам, совершено неприхотлива и довольствуется тем, что есть. Так, Анастасия не стала закатывать истерику, когда муж ничего не подарил ей после появления на свет дочери. Зато на Новый год Тарасов порадовал любимую шикарной шубой.
К слову, Анастасия без дела не сидит и иногда все же вносит свой вклад в финансовое благополучие семьи, зарабатывая на рекламе в Instagram. К модели часто обращаются производители модной одежды, предметов для детей. А ведь раньше часто ходили слухи, что мама Тарасова не слишком довольна тем, что невестка не планирует выходить на работу.
Дмитрий переживает не лучшие времена: еще неизвестно, продлит ли руководство «Локомотива» контракт с ним. Кроме, того, суд обязал футболиста выплачивать дочери от первого брака алименты в размере 6 500 евро. Спортсмен пытался уменьшить сумму в несколько раз, мотивируя это тем, что в новой семье родился ребенок, но его старания оказались тщетными.