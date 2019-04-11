Чт, 11.04.2019
Эксперт рассказал, почему Maserati, Porschе и Jaguar возглавляют рейтинг самых аварийных СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает. Сколько я ей даю, столько и тратит»

Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает. Сколько я ей даю, столько и тратит»
Какой великолепный муж!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Тарасов и Костенко

ФОТО: Instagram

32-летний Тарасов переживает не лучшие времена: еще неизвестно, оставят ли спортсмена в «Локомотиве». Дмитрию приходится держать под контролем семейный бюджет. Благо, что жена футболиста не требует от него больших денег и довольствуется тем, что имеет, сообщает «Стархит».

Дмитрий Тарасов, который еще недавно заявлял, что не собирается жить ради лайков, часто делится подробностями личной жизни и всячески демонстрирует семейную идиллию. Больше года назад футболист женился в третий раз. После двух браков, которые вряд ли можно считать удачными, он уверен: Анастасия Костенко — та самая, которую искал всю жизнь. 

«Для меня идеалом является моя нынешняя жена, — о такой я мечтал. Ее образ «сформулировал» у себя в голове, и такую я получил: она младше меня, воспитана, из хорошей семьи, умеет любить и готовить», — отмечает Дмитрий.

Кроме того, Костенко, по его словам, совершено неприхотлива и довольствуется тем, что есть. Так, Анастасия не стала закатывать истерику, когда муж ничего не подарил ей после появления на свет дочери. Зато на Новый год Тарасов порадовал любимую шикарной шубой.

«Моя жена не работает, и, честно говоря, с меня ничего не берет, — не без гордости рассказывает спортсмен. — Сколько я ей даю, столько она и тратит. Она молодец».
По слухам, свекровь Костенко недовольна тем, что невестка пришла на все готовое
По слухам, свекровь Костенко недовольна тем, что невестка пришла на все готовое // Фото: Instagram

К слову, Анастасия без дела не сидит и иногда все же вносит свой вклад в финансовое благополучие семьи, зарабатывая на рекламе в Instagram. К модели часто обращаются производители модной одежды, предметов для детей. А ведь раньше часто ходили слухи, что мама Тарасова не слишком довольна тем, что невестка не планирует выходить на работу.

Дмитрий переживает не лучшие времена: еще неизвестно, продлит ли руководство «Локомотива» контракт с ним. Кроме, того, суд обязал футболиста выплачивать дочери от первого брака алименты в размере 6 500 евро. Спортсмен пытался уменьшить сумму в несколько раз, мотивируя это тем, что в новой семье родился ребенок, но его старания оказались тщетными.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ