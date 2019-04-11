Нужно ли принимать поливитамины?
Единого мнения до сих пор нет. Журнал Men´s Health дает слово обеим сторонам.
Сторонники утверждают:
1. Рацион среднестатистического человека негармоничен и несбалансирован, а в последнее время и вовсе состоит из фастфуда и баночного пива. Витамины — это просто самая легкая возможность наладить свое питание.
2. Разные витамины содержатся в разной, далеко не всем подходящей пище. Например, пресловутый витамин С содержится преимущественно в кислых продуктах — лимонах, апельсинах, квашеной капусте и т.д. Такие продукты не могут есть люди с проблемами с пищеварением, соответственно, они обречены на дефицит витамина С. Аналогичная ситуация, например, с вегетарианцами и веганами, лишенными богатых витаминами печени и яичных желтков.
3. Витамины, в отличие от обычной еды, легко хранить, к тому же они гораздо дольше не портятся. Продукты же не могут гарантировать постоянной концентрации витаминов, к тому же концентрация может снижаться из-за воздействия температуры и света. Таблеткам это не грозит.
Противники парируют:
1. Потребности каждого организма индивидуальны, индивидуальны усвояемость и переносимость витаминов. Невозможно рассчитать универсальный, подходящий всем комплекс веществ. Соответственно, велика вероятность того, что человек будет регулярно превышать или недобирать дозу одного или нескольких витаминов.
2. В обычной жизни люди получают витамины непрерывно в течение дня с пищей. Принимая поливитамин, человек резко увеличивает в организме концентрацию одновременно множества весьма активных с биологической точки зрения веществ — вряд ли такая нагрузка пройдет бесследно.
3. Поливитамины просто не могут нормально действовать на организм человека. В том же лимоне помимо аскорбиновой кислоты — витамина С — есть лимонная и яблочная кислота, сахара, клетчатка, пектины и даже небольшое количество белков и жиров. Человеческий организм — не химическая лаборатория, а результат эволюции, и он устроен так, чтобы получать витамин С именно в такой комбинации, в какой он встречается в овощах и фруктах.
4. Наконец, есть свидетельства того, что витамины могут не предупреждать, а, наоборот, провоцировать заболевания. Всемирная ассоциация здравоохранения еще в начале 2000-х выпускала заявление, предостерегающее от бесконтрольного использования синтетических витаминов в профилактических целях. Заявление базировалось на исследованиях, гласивших, что регулярный прием витаминов больными раком не приостанавливал, а провоцировал развитие этого заболевания.
ИТОГО
12 советов, как правильно выбирать и принимать витамины
1. Принимай витамины раз в день, в одно и то же время, чтобы интервал составлял примерно 24 часа. Лучше всего делать это утром перед завтраком.
2. Если в комплексе витамины и минералы представлены отдельными таблетками, утром принимай витамины, а в обед — минералы. Есть витаминные комплексы, состоящие не из двух, а из трех типов таблеток: утро, день и вечер. Такой вариант еще лучше, потому что исключает описанный выше взрывной рост концентрации витаминов в организме.
3. Запивай витамины только водой. Большим полным 200-миллилитровым стаканом.
4. Только 14% вегетарианцев и веганов получают с едой необходимое количество витаминов. Если ты не ешь мясо, возможно, тебе нужна витаминная помощь. В животной пище содержатся преимущественно витамины D и B12, также она богата витамином А, так что тебе надо обратить внимание на препараты, акцентирующие внимание именно на этих веществах.
5. Витамины могут конфликтовать с другими препаратами, которые ты принимаешь. Так, например, не рекомендуется принимать витамин Е и витамин К параллельно с курсом лекарств, укрепляющих сосуды. Витамин А плохо совместим с антибиотиками, а витамин D — с диуретиками и препаратами от изжоги и других расстройств желудка.
6. Выбирай подходящие тебе витамины. Есть комплексы, разработанные исходя из пола, возраста и образа жизни: чем более специализированным будет комплекс, тем больше вероятность, что содержащиеся в нем витамины подходят именно тебе.
7. Витамины А и D жирорастворимые и медленнее выводятся из организма. Следи за дозировкой, чтобы не нанести организму вред. В одной таблетке поливитаминов должно содержаться не больше 3000 МЕ витамина А — или 5000 МЕ бета-каротина — и 400 МЕ витамина D.
8. Усвоение витамина В12 — достаточно непростая задача для пищеварительной системы. Проблемы с ней могут вызвать дефицит этого витамина в организме. Для таких случаев существуют легкоусвояемые формы витамина В12, быстрее и проще попадающие в кровь.
9. А на случай проблем с пищеварением ищи витамин С в форме аскорбата кальция, он ведет себя в желудке максимально деликатно.