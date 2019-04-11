Нужно ли принимать поливитамины?

Сторонники утверждают:

1. Рацион среднестатистического человека негармоничен и несбалансирован, а в последнее время и вовсе состоит из фастфуда и баночного пива. Витамины — это просто самая легкая возможность наладить свое питание.

2. Разные витамины содержатся в разной, далеко не всем подходящей пище. Например, пресловутый витамин С содержится преимущественно в кислых продуктах — лимонах, апельсинах, квашеной капусте и т.д. Такие продукты не могут есть люди с проблемами с пищеварением, соответственно, они обречены на дефицит витамина С. Аналогичная ситуация, например, с вегетарианцами и веганами, лишенными богатых витаминами печени и яичных желтков.

3. Витамины, в отличие от обычной еды, легко хранить, к тому же они гораздо дольше не портятся. Продукты же не могут гарантировать постоянной концентрации витаминов, к тому же концентрация может снижаться из-за воздействия температуры и света. Таблеткам это не грозит.

Противники парируют:

1. Потребности каждого организма индивидуальны, индивидуальны усвояемость и переносимость витаминов. Невозможно рассчитать универсальный, подходящий всем комплекс веществ. Соответственно, велика вероятность того, что человек будет регулярно превышать или недобирать дозу одного или нескольких витаминов.

2. В обычной жизни люди получают витамины непрерывно в течение дня с пищей. Принимая поливитамин, человек резко увеличивает в организме концентрацию одновременно множества весьма активных с биологической точки зрения веществ — вряд ли такая нагрузка пройдет бесследно.

3. Поливитамины просто не могут нормально действовать на организм человека. В том же лимоне помимо аскорбиновой кислоты — витамина С — есть лимонная и яблочная кислота, сахара, клетчатка, пектины и даже небольшое количество белков и жиров. Человеческий организм — не химическая лаборатория, а результат эволюции, и он устроен так, чтобы получать витамин С именно в такой комбинации, в какой он встречается в овощах и фруктах.

4. Наконец, есть свидетельства того, что витамины могут не предупреждать, а, наоборот, провоцировать заболевания. Всемирная ассоциация здравоохранения еще в начале 2000-х выпускала заявление, предостерегающее от бесконтрольного использования синтетических витаминов в профилактических целях. Заявление базировалось на исследованиях, гласивших, что регулярный прием витаминов больными раком не приостанавливал, а провоцировал развитие этого заболевания.

ИТОГО

В любом случае, даже если не верить совсем радикальным заявлениям, точно можно сказать, что принимать витамины ежедневно, месяц за месяцем, нельзя категорически. Делать это можно только по указанию и под присмотром врача. Если ты регулярно и много занимаешься спортом или фитнесом, тебе тоже могут понадобиться дополнительные витамины, но не полный комплекс, а только три из них: витамин С, поддерживающий твой иммунитет, который может страдать от нагрузок, витамин D, укрепляющий связки и кости, и витамин В12, который помогает мышцам восстанавливаться и расти.

12 советов, как правильно выбирать и принимать витамины