Лондон стоит на ушах от наглости молдавской модели

Дарья выложила фото в своем Instagram, представив вниманию подписчиков свое новое творение — Lamborghini Aventador, полностью покрытый кристаллами Сваровски. Девушка давно проживает в Лондоне, Англия, куда она переехала из Молдавии. Именно местные мастера выполнили пожелание модели и постарались над ее спорткаром.

Автомобиль Дарьи Радионовой, который свел с ума Лондон Instagram

Свой обновленный спорткар Дарья решила впервые выгулять в Найтсбридже, Лондон, похвалившись дорогущей машиной. Но в Сети такие изыски девушки не оценили. Многие посчитали, что черный автомобиль стал выглядеть безвкусно. А другие добавили, что обилие кристаллов утяжелило корпус и испортило аэродинамику, так что теперь спорткар вряд ли разгонится до оригинальных скоростей.