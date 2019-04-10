Ср, 10.04.2019
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Лондон стоит на ушах от наглости молдавской модели
Она украсила свой дорогущий спорткар миллионами кристаллов

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Дарья Радионова

ФОТО: Instagram

26-летняя Дарья Радионова уже не в первый раз занимается подобными изысками. За недолгое время девушка успела приложить руку к украшению Lamborghini Huracan и Mercedes CLS. Теперь пришло время очередной шикарной машины — Lamborghini Aventador, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

 

Дарья выложила фото в своем Instagram, представив вниманию подписчиков свое новое творение — Lamborghini Aventador, полностью покрытый кристаллами Сваровски. Девушка давно проживает в Лондоне, Англия, куда она переехала из Молдавии. Именно местные мастера выполнили пожелание модели и постарались над ее спорткаром.

Автомобиль Дарьи Радионовой, который свел с ума Лондон

Instagram

Свой обновленный спорткар Дарья решила впервые выгулять в Найтсбридже, Лондон, похвалившись дорогущей машиной. Но в Сети такие изыски девушки не оценили. Многие посчитали, что черный автомобиль стал выглядеть безвкусно. А другие добавили, что обилие кристаллов утяжелило корпус и испортило аэродинамику, так что теперь спорткар вряд ли разгонится до оригинальных скоростей.

Автомобиль Дарьи Радионовой, уркашенный миллионами кристаллов

Instagram

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