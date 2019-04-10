Лондон стоит на ушах от наглости молдавской модели
26-летняя Дарья Радионова уже не в первый раз занимается подобными изысками. За недолгое время девушка успела приложить руку к украшению Lamborghini Huracan и Mercedes CLS. Теперь пришло время очередной шикарной машины — Lamborghini Aventador, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.
Дарья выложила фото в своем Instagram, представив вниманию подписчиков свое новое творение — Lamborghini Aventador, полностью покрытый кристаллами Сваровски. Девушка давно проживает в Лондоне, Англия, куда она переехала из Молдавии. Именно местные мастера выполнили пожелание модели и постарались над ее спорткаром.
Автомобиль Дарьи Радионовой, который свел с ума Лондон
Свой обновленный спорткар Дарья решила впервые выгулять в Найтсбридже, Лондон, похвалившись дорогущей машиной. Но в Сети такие изыски девушки не оценили. Многие посчитали, что черный автомобиль стал выглядеть безвкусно. А другие добавили, что обилие кристаллов утяжелило корпус и испортило аэродинамику, так что теперь спорткар вряд ли разгонится до оригинальных скоростей.
Автомобиль Дарьи Радионовой, уркашенный миллионами кристаллов