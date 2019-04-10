Звезды российского ТВ покажут в Таллинне комедию «Жених из шкафа»

«Жених из шкафа» – уморительно смешная комедия о деспотичной мамаше и ее затюканной дочке, мечтающей выскочить замуж. Какого ей выбрать жениха – такого же затюканного, как она сама? А может вспомнить про свою первую любовь?! На все дело случая...