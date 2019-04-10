Ср, 10.04.2019
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Звезды российского ТВ покажут в Таллинне комедию «Жених из шкафа»

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ФОТО: Промо

Спектакль пройдет 15 августа в столичном Центре русской культуры.

Автор пьесы: Лилия Моцарь

Режиссер: Игорь Письменный

«Жених из шкафа» – уморительно смешная комедия о деспотичной мамаше и ее затюканной дочке, мечтающей выскочить замуж. Какого ей выбрать жениха – такого же затюканного, как она сама? А может вспомнить про свою первую любовь?! На все дело случая...

Помимо увлекательной истории, вас ждет блистательный актерский состав:

Светлана Рожкова, Валентина Коркина, Виктор Остроухов, Игорь Письменный, Александр Якин и Юлия Куварзина.

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