Ср, 24.07.2019
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Розыгрыш билетов! Звезды российского ТВ покажут в Таллинне комедию «Жених из шкафа»
Спешите выиграть!

ФОТО: Промо

Спектакль пройдет 15 августа в столичном Центре русской культуры.

Автор пьесы: Лилия Моцарь

Режиссер: Игорь Письменный

«Жених из шкафа» – уморительно смешная комедия о деспотичной мамаше и ее затюканной дочке, мечтающей выскочить замуж. Какого ей выбрать жениха – такого же затюканного, как она сама? А может вспомнить про свою первую любовь?! На все дело случая...

Помимо увлекательной истории, вас ждет блистательный актерский состав:

Светлана Рожкова, Валентина Коркина, Виктор Остроухов, Игорь Письменный, Александр Якин и Юлия Куварзина.

ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee разыгрвает пару билетов на спектакль «Жених из шкафа». Розыгрыш проходит на официальной страничке нашего портала в Facebook. Скорее ищите условия и играйте с нами! Удачи!

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