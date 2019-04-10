Двуликий Янус: эти знаки Зодиака любят выдавать себя не теми, кем они являются
Согласитесь, что мы в своей жизни встречаем многих, как говорится, двуличных людей. Они окружают нас повсюду. И, если по одному человеку можно понять, кто он есть в действительности, то по другому, — и не скажешь. Причин, по которым люди «скрываются за маской», может быть миллион. Ко всем в голову не залезешь. Любопытно, что астрологи уже давно определили, представители каких знаков Зодиака чаще всего бывают двуличными людьми. Кто же это? Рассказывает Nicstyle.ru.
Стрельцы
Сразу отметим, что не всегда человек, который ведет себя наигранно, является каким-то плохим или злым. Он просто-напросто зачастую живет в своем мире. С теми историями, которые он сам и придумал. Например, Стрельцы обожают путешествовать. И в новом месте они часто ведут себя, словно являются коренными жителями этого города. Так им проще заводить знакомства и смешиваться с толпой.
Близнецы
Представители данного знака Зодиака даже сами не осознают, что с разными людьми ведут себя по-разному. Они копируют манеру поведения собеседника, даже не понимая это.
Раки
Вот кто действительно любят преувеличивать, так это Раки. Они могут рассказывать о своей значимости так, что никто не будет сомневаться: перед нами вершитель судеб, президент мира. Раки регулярно присваивают себе чужую славу. И им даже не становится стыдно, когда их разоблачают.
Львы
Могут часами напролет красоваться перед толпой. А если с кем-то общаются в социальных сетях, так и вовсе всем покажется, что у всех идеи/мысли/планы – это полная чушь, а у Львов все и всегда особенное.
Весы
Весов трудно упрекнуть в том, что они врут направо и налево. Но вот по мелочам они постоянно что-то преувеличивают. Естественно, прославляя себя. Но, отметим, что Весы умеют подстраиваться под различные ситуации, избегать конфликтов. Им нравится каждый день надевать новую «маску». Ту, в которой комфортно именно сегодня.