Двуликий Янус: эти знаки Зодиака любят выдавать себя не теми, кем они являются

Стрельцы

Сразу отметим, что не всегда человек, который ведет себя наигранно, является каким-то плохим или злым. Он просто-напросто зачастую живет в своем мире. С теми историями, которые он сам и придумал. Например, Стрельцы обожают путешествовать. И в новом месте они часто ведут себя, словно являются коренными жителями этого города. Так им проще заводить знакомства и смешиваться с толпой.

Близнецы

Представители данного знака Зодиака даже сами не осознают, что с разными людьми ведут себя по-разному. Они копируют манеру поведения собеседника, даже не понимая это.

Раки

Вот кто действительно любят преувеличивать, так это Раки. Они могут рассказывать о своей значимости так, что никто не будет сомневаться: перед нами вершитель судеб, президент мира. Раки регулярно присваивают себе чужую славу. И им даже не становится стыдно, когда их разоблачают.

Львы

Могут часами напролет красоваться перед толпой. А если с кем-то общаются в социальных сетях, так и вовсе всем покажется, что у всех идеи/мысли/планы – это полная чушь, а у Львов все и всегда особенное.

Весы