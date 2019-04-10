«Счастье для невесток»: Яна Рудковская показала гардероб с винтажными платьями

«Никому это не отдавай. Все себе любимой, а невестки пусть сами зарабатывают. Ну или мужья дарят», «Интересно, что имелось в виду: чемоданы Луи Виттон или сын?», «Заманчивое предложение. Моя дочка подумает», «Сколько сил упорства и трудолюбия на этом фото! Восхищаюсь!», «Какие ваши годы — родите девочку», — прокомментировали снимок фолловеры.

Яна часто делится съемками в одежде люксовых брендов. Недавно она рассказала, что большинство ее платьев — винтаж, а сама она собирает коллекцию уже больше 20 лет.

Рудковская — мать трех сыновей. Младший, Саша, даже вошел в пятерку самых красивых детей мира.