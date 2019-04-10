«Счастье для невесток»: Яна Рудковская показала гардероб с винтажными платьями
44-летняя Яна Рудковская поделилась фотографией гардероба, в котором висят ее знаменитые винтажные платья. Звезда уже сейчас задается вопросом, кому передаст одежду из своей коллекции, передает Cosmo.ru.
Продюсер опубликовала в Instagram снимок, на котором она вместе с младшим сыном стоят у большого сундука Louis Vuitton. На Яне пижама этого же бренда, выполненная в фирменных тонах и расшитая забавными аппликациями. Саша одет в ярко-зеленый спортивный костюм.
«Я вот все думаю, кому из невесток все это счастье достанется?» — прокомментировала Рудковская фотографию, сделанную для журнала HELLO!.
На заднем плане виден гардероб со множеством платьев и сумочек. Но это лишь часть одежды. На видео, которым Яна поделилась несколько дней назад, можно заметить, что слева и справа от позирующих располагаются еще несколько стеллажей.
«Никому это не отдавай. Все себе любимой, а невестки пусть сами зарабатывают. Ну или мужья дарят», «Интересно, что имелось в виду: чемоданы Луи Виттон или сын?», «Заманчивое предложение. Моя дочка подумает», «Сколько сил упорства и трудолюбия на этом фото! Восхищаюсь!», «Какие ваши годы — родите девочку», — прокомментировали снимок фолловеры.
Яна часто делится съемками в одежде люксовых брендов. Недавно она рассказала, что большинство ее платьев — винтаж, а сама она собирает коллекцию уже больше 20 лет.
Рудковская — мать трех сыновей. Младший, Саша, даже вошел в пятерку самых красивых детей мира.