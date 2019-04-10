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«Все кончено»: жена Алека Болдуина потеряла ребенка

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Hilaria ja Alec Baldwin aprillis 2018

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP/Scanpix

Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария, которая на днях рассказала про пятую беременность, сообщила поклонникам печальную новость. 

Женщина призналась, что потеряла пятого ребенка. На странице в Instagram Хилария разместила фото с мужем в окружении их малышей. Под фотографией она написала, что сердце ее ребенка перестало биться. Но она рада, что рядом с ней бьются сердца ее родных людей, пишет TCH.

«Сегодня не было сердцебиения во время УЗИ. Все кончено. Но у меня рядом сильные и невероятные сердца. Я окружена таким количеством любви, мне очень повезло. Спасибо вам за вашу поддержку и за то, что делились своими историями. Мы сильнее вместе», - написала Хилария. 

Она добавила, что надеется, что и в дальнейшем женщины не будут об этом молчать и будут продолжать поддерживать друг друга.

Заметим, что у Алека и Хиралии Болдуин есть четверо детей, от предыдущего брака с Ким Бейсингер актер также имеет дочь Айрленд. 

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