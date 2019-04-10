Свадебные фотографы назвали верные приметы скорого развода молодоженов

Звоночком о скором расставании может послужить неудачное разрезание торта, свадебная фотосессия и даже излишняя молчаливость одного из супругов.
Как следует из обсуждения на портале Reddit, где один из пользователей предложил свадебным фотографам поделиться своими мнениями по этому вопросу, один из самых ярких признаков скорого расставания — ссора во время свадьбы и неумение переносить возникшие трудности.
Не очень добрым признаком также является молчаливость одного из новобрачных. Особенно если вторая сторона при этом демонстрирует излишнюю активность, веселье и стремление провести этот день «идеально».
Еще одним плохим знаком является неуважение брачующихся к интересам друг друга. Пользователь c64bandit рассказал о ситуации с женихом, который очень хотел фотосессию в образе ковбоя с друзьями, но его возлюбленная вместо этого заставила делать снимки с комнатной собачкой. Фотограф не успел обработать и половины сделанных кадров, как экс-новобрачный позвонил и рассказал, что они расстались.
Также одним из признаков скорого развода может служить манера угощения тортом. Например, пользователь kylesford утверждает, что все пары, поженившиеся при нем и кидающие торт друг другу в лицо, расстались. И связывает это с уважением молодоженов друг к другу.
Впрочем, его теория была оспорена другими участниками беседы. Основной проблемой бросания угощения в лицо назвали зачастую сложный макияж невесты, который портится, когда на него попадает торт. Соответственно, если она не планировала этого, то будет очень расстроена, что неминуемо приведет к ссоре.
Еще один участник диалога под именем Plymouthvan рассказал, что на его памяти стопроцентным разводом закончились все союзы, которые он проводил на «проклятых лужайках» — в государственных парках. Конкретных аргументов он не привел, но зато в комментариях ему откликнулся Jdalton4000, заявивший, что «очень счастливо разведен» как раз после такой свадьбы.