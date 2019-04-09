Видео: Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой

Анастасия Волочкова снялась для нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Балерина поведала ему о том, как, с ее слов, бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин, взяв у нее в долг крупную сумму, в течение многих лет так ее и не вернул, о непростых отношениях с матерью и о том, что якобы сдала собственного отца в дом престарелых.