Видео: Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой

Гости не переводятся в доме Анастасии Волочковой. После того, как там побывала Ксения Собчак, на пороге появился ее коллега Андрей Малахов. Увидев, как балерина начала перед ним скидывать одежду и окунаться в ледяную купель, тот не смог сдержать эмоций.
Анастасия Волочкова снялась для нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Балерина поведала ему о том, как, с ее слов, бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин, взяв у нее в долг крупную сумму, в течение многих лет так ее и не вернул, о непростых отношениях с матерью и о том, что якобы сдала собственного отца в дом престарелых.
Беседа с Андреем Малаховым получилась задушевной. Благодарная Анастасия назвала его настоящим профессиональным ведущим и светлым человеком, в отличие от "псевдо" подружки" Ксении Собчак.