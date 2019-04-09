Секреты мужчин: 13 стыдных вещей, о которых не захочет узнать ни одна жена

Мужчины не зря скрывают свои секреты, ведь о некоторых из них не принято говорить вслух. Это вещи вполне естественные, но большинству женщин они могут показаться просто отвратительными. Редакция отобрала для вас 13 грязных секретов, которые мужчины держат в тайне от своих жен.

1. У него есть папка со взрослыми фильмами. Разумеется, мужчины всегда говорят, что это не про них. И что они — «никогда». Но если начистоту, кто из нас безгрешен? В конце концов, откуда берутся такие сплетни?

2. У него было больше 5 партнерш. Что касается интимной жизни, то ее мужчины не любят обсуждать, особенно со своими женами. Признайтесь: вы знаете, сколько у него было женщин до вас? Или вы и есть «та, самая первая»?

3. Он в тайне читает ваши сообщения. Тут приходится признать одну непоколебимую истину: мужчины тоже ревнуют, и намного сильней, чем женщины, вот только признаются в этом редко.

4. Перед тем как начать с вами отношения, он обсуждал вас с друзьями. Не исключено, что он делал это специально, чтобы узнать мнение своих друзей. И возможно, продолжает обсуждать вас и сейчас.

5. Он наверняка сравнивал вас с бывшей, вашей сестрой или соседкой. А вы думали, что только женщины сравнивают своих партнеров? Как бы не так, мужчины тоже сравнивают и оценивают, чтобы выбрать лучшее.

6. Он делится с друзьями подвигами с прошлой ночи. Извините, но это точно такая же правда, как и то, что женщины обсуждают с подругами, каков ее муж в постели.

7. Он любит разглядывать себя в зеркале. Особенно когда вы отправились в постель вместе. Просто с зеркалом это делать намного душевнее.

8. Он представляет вас с другим. Увы, но такие мысли тоже имеют место.

9. Он часами разглядывает фото девушек, которых вообще не знает. Мужчины признаются, что тратят много времени на разглядывание фотографий чужих жен или девушек. Но это не значит, что он ищет вам замену. Все намного проще: у каждого мужчины бывают моменты, когда хочется просто расслабиться и посозерцать прекрасное.