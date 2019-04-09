Три самых мощных знака Зодиака, которые прогнут под собой любого

Овен

Люди у которых солнце в Овне, имеют активную жизненную позицию, безоговорочно идут к поставленной цели и стремятся к независимости. Все рассуждения идут сугубо из головы Овна. Принимая то или иное решение, в учет не берется мнение окружающих. Овны умелы в вопросах активно-пассивного подчинения людей своим интересам.

Три качества, которые отсутствуют у представителей этого знака:

лояльность;

объективность;

беспристрастность.

Овны мыслят субъективно. Фантазийные натуры с бурным воображением. Умение на лету хватать идею, мгновенно обработать полученную информацию, принимая параллельно решение, единственно верное по мнению Овна.

Главная миссия Овна:

смерть рутине.

Поиск новых путей, пусть даже ценой собственного здоровья, иногда “головой об стену”.

Изживание застойных явлений в окружающем мире.

Лидерство, первопроходчество.

Внезапность, бесстрашие, риск - любимые слова.

Постоянная работа - неработающий Овен это нонсенс.

Правда везде.

Овны обожают геройства, но не ради любимой, а ради бахвальства.

Влияние плохой кармы:

Вспыльчивость Овнов играет злую шутку с ними, они слывут драчунами, забияками. Но не злопамятны. Безудержные амбиции, не подкрепленные жизненными фактами. Безрассудная смелость, приводящая к фатальным последствиям. У Овнов нет четких жизненных планов. Низкий уровень дисциплины. Не умеют работать в команде. Наступание на собственные “грабли”. Нет навыков, а главное желания работать над своими ошибками. Стремление все закончить махом и быстро. Жгучее желание настоять на своем решение, твердолобость в обсуждение любых вопросов. Все это безусловно приводит к конфликтам с окружающими.г

Козерог

Это человек реалист, твердо стоящий на ногах. Одиночество всегда предпочтет шумным компаниям. Он стратег, любитель планировать. Для него важны традиции, стабильность, четкая организация всех процессов. Любит много и усердно работать. Легкие успехи не радуют представителей этого земного знака. Все должно доставаться потом и кровью. Ущербность в личной жизни компенсируется карьерным ростом. Чувства и эмоции не властны над Козерогом. Не пронять его этим. Зато это самый верный знак зодиака.

У Козерога напрочь отсутствует:

творческий подход, фантазия.

Скорость.

Оптимизм.

Душевная открытость.

Лояльность к окружающим.

Приемлет критику. Точность во всех вопросах, консерватизм - кредо Козерога. Непривычная обстановка выбивает из колеи. Не меняет свое мнение. При этом предпочитает не вступать в споры, конфликты. Просто продолжает дела по намеченному плану. Трезвость взглядов Козерога не дает поддаться соблазнам. Не потерпит, не простит пренебрежение по отношению к себе. Длительное время притирается к человеку, но если уж это произошло, то это всерьез и надолго.

Влияние плохой кармы:

1. упрямство;

2.Полное отсутствие тяги к творчеству.

3. Материалист до мозга костей, периодами даже скупость.

4. Сильная ревность.

5. Требовательность, властность.

6. Медлительность, заторможенность.

7. Дефицит внимания к мелочам.

Везде логика, расчет, порядок. Он идеален как директор крупных предприятий, заводов. Чутью Козерога на выгодные проекты и прибыль, можно позавидовать. Сложности с подчинением, если вышестоящее лицо не вызывает уважение, то рабочие отношения будут затруднительны.

Козерогов можно условно разделить на два вида:

бешеный трудоголик, не доверяющий процесс работы никому.

Большой начальник. Умеет организовать, управлять коллективам.

Скорпион

Люди, которые родились под этим знаком, всю жизнь работают над собой. В ситуациях, когда все сдались и опустили руки - на арену выходит Скорпион. Силен духовно, физически. Две любимые его вещи: деньги и власть. Ради достижения поставленной цели - готов годами упорно трудиться. Скорпион - человек, которого не поймешь ни с первого, ни со второго раза. Скорпион “закрыт”, таинственен. Это делает его притягательным для противоположного пола. За версту чует вранье.

Влияние плохой кармы

Проблема Скорпиона - любовь к самокопанию. А когда в силу вступает плохая карма, это приводит к печальным последствиям - затяжные депрессии.

Кроме этого есть несколько качеств, которые не дадут прогнуть представителей этого знака Зодиака никому:

1. своенравие, несгибаемость.

2. Навязчивость, подозрительность.

3. Пессимистичный настрой.

4. Склонность к саморазрушению, жалости к себе.

5. Не прощает ошибки окружающих.