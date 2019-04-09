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Три самых мощных знака Зодиака, которые прогнут под собой любого

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Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Сила воли, иногда даже упрямство - противоречивая черта характера. Есть три знака Зодиака, которые прогнут под собой любого. Они непреклонны в своих убеждениях. Даже если в душе, они понимают, что не правы, вслух этого не скажут, считает Yaprelest.ru

 Овен

Люди у которых солнце в Овне, имеют активную жизненную позицию, безоговорочно идут к поставленной цели и стремятся к независимости.  Все рассуждения идут сугубо из головы Овна. Принимая то или иное решение, в учет не берется мнение окружающих. Овны умелы в вопросах активно-пассивного подчинения людей своим интересам.

Три качества, которые отсутствуют у представителей этого знака:

  • лояльность;
  • объективность;
  • беспристрастность.

Овны мыслят субъективно. Фантазийные натуры с бурным воображением. Умение на лету хватать идею, мгновенно обработать полученную информацию, принимая параллельно решение, единственно верное по мнению Овна. 

Главная миссия Овна:

  • смерть рутине.
  • Поиск новых путей, пусть даже ценой собственного здоровья, иногда “головой об стену”.
  • Изживание застойных явлений в окружающем мире.
  • Лидерство, первопроходчество.
  • Внезапность, бесстрашие, риск - любимые слова.
  • Постоянная работа - неработающий Овен это нонсенс.
  • Правда везде.
  • Овны обожают геройства, но не ради любимой, а ради бахвальства.

Влияние плохой кармы:

  1. Вспыльчивость Овнов играет злую шутку с ними, они слывут драчунами, забияками. Но не злопамятны. 
  2. Безудержные амбиции, не подкрепленные жизненными фактами.
  3. Безрассудная смелость, приводящая к фатальным последствиям.
  4. У Овнов нет четких жизненных планов.
  5. Низкий уровень дисциплины. 
  6. Не умеют работать в команде.
  7. Наступание на собственные “грабли”. Нет навыков, а главное желания работать над своими ошибками. 
  8. Стремление все закончить махом и быстро. 
  9. Жгучее желание настоять на своем решение, твердолобость в обсуждение любых вопросов. Все это безусловно приводит к конфликтам с окружающими.г

 

Козерог

Это человек реалист, твердо стоящий на ногах. Одиночество всегда предпочтет шумным компаниям. Он стратег, любитель планировать. Для него важны традиции, стабильность, четкая организация всех процессов. Любит много и усердно работать. Легкие успехи не радуют представителей этого земного знака. Все должно доставаться потом и кровью. Ущербность в личной жизни компенсируется карьерным ростом. Чувства и эмоции не властны над Козерогом. Не пронять его этим. Зато это самый верный знак зодиака.

У Козерога напрочь отсутствует:

  • творческий подход, фантазия.
  • Скорость.
  • Оптимизм.
  • Душевная открытость.
  • Лояльность к окружающим.

Приемлет критику. Точность во всех вопросах, консерватизм - кредо Козерога. Непривычная обстановка выбивает из колеи. Не меняет свое мнение. При этом предпочитает не вступать в споры, конфликты. Просто продолжает дела по намеченному плану. Трезвость взглядов Козерога не дает поддаться соблазнам. Не потерпит, не простит пренебрежение по отношению к себе. Длительное время притирается к человеку, но если уж это произошло, то это всерьез и надолго.

Влияние плохой кармы:

 

1. упрямство;

2.Полное отсутствие тяги к творчеству.

3. Материалист до мозга костей, периодами даже скупость.

4. Сильная ревность.

5. Требовательность, властность.

6. Медлительность, заторможенность.

7. Дефицит внимания к мелочам.

Везде логика, расчет, порядок. Он идеален как директор крупных предприятий, заводов. Чутью Козерога на выгодные проекты и прибыль, можно позавидовать.  Сложности с подчинением, если вышестоящее лицо не вызывает уважение, то рабочие отношения будут затруднительны.

Козерогов можно условно разделить на два вида:

  • бешеный трудоголик, не доверяющий процесс работы никому.
  • Большой начальник. Умеет организовать, управлять коллективам.

 

Скорпион 

Люди, которые родились под этим знаком, всю жизнь работают над собой. В ситуациях, когда все сдались и опустили руки - на арену выходит Скорпион. Силен духовно, физически. Две любимые его вещи: деньги и власть. Ради достижения поставленной цели - готов годами упорно трудиться. Скорпион - человек, которого не поймешь ни с первого, ни со второго раза. Скорпион “закрыт”, таинственен. Это делает его притягательным для противоположного пола. За версту чует вранье. 

Влияние плохой кармы

Проблема Скорпиона - любовь к самокопанию. А когда в силу вступает плохая карма, это приводит к печальным последствиям - затяжные депрессии.

Кроме этого есть несколько качеств, которые не дадут прогнуть представителей этого знака Зодиака никому:

1. своенравие, несгибаемость.

2. Навязчивость, подозрительность.

3. Пессимистичный настрой.

4. Склонность к саморазрушению, жалости к себе.

5. Не прощает ошибки окружающих.

Чувству самообладания Скорпиона можно позавидовать. С ним не случаются вспышки гнева на рабочих местах. Они не врут ни себе, ни окружающим. Иногда сложно слышать правду в лицо, зато привыкнув к этому, можно обернуть себе на пользу такое уникальное качество Скорпионов.

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