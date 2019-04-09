Три самых мощных знака Зодиака, которые прогнут под собой любого

Сила воли, иногда даже упрямство - противоречивая черта характера. Есть три знака Зодиака, которые прогнут под собой любого. Они непреклонны в своих убеждениях. Даже если в душе, они понимают, что не правы, вслух этого не скажут, считает Yaprelest.ru.
Овен
Люди у которых солнце в Овне, имеют активную жизненную позицию, безоговорочно идут к поставленной цели и стремятся к независимости. Все рассуждения идут сугубо из головы Овна. Принимая то или иное решение, в учет не берется мнение окружающих. Овны умелы в вопросах активно-пассивного подчинения людей своим интересам.
Три качества, которые отсутствуют у представителей этого знака:
- лояльность;
- объективность;
- беспристрастность.
Овны мыслят субъективно. Фантазийные натуры с бурным воображением. Умение на лету хватать идею, мгновенно обработать полученную информацию, принимая параллельно решение, единственно верное по мнению Овна.
Главная миссия Овна:
- смерть рутине.
- Поиск новых путей, пусть даже ценой собственного здоровья, иногда “головой об стену”.
- Изживание застойных явлений в окружающем мире.
- Лидерство, первопроходчество.
- Внезапность, бесстрашие, риск - любимые слова.
- Постоянная работа - неработающий Овен это нонсенс.
- Правда везде.
- Овны обожают геройства, но не ради любимой, а ради бахвальства.
Влияние плохой кармы:
- Вспыльчивость Овнов играет злую шутку с ними, они слывут драчунами, забияками. Но не злопамятны.
- Безудержные амбиции, не подкрепленные жизненными фактами.
- Безрассудная смелость, приводящая к фатальным последствиям.
- У Овнов нет четких жизненных планов.
- Низкий уровень дисциплины.
- Не умеют работать в команде.
- Наступание на собственные “грабли”. Нет навыков, а главное желания работать над своими ошибками.
- Стремление все закончить махом и быстро.
- Жгучее желание настоять на своем решение, твердолобость в обсуждение любых вопросов. Все это безусловно приводит к конфликтам с окружающими.г
Козерог
Это человек реалист, твердо стоящий на ногах. Одиночество всегда предпочтет шумным компаниям. Он стратег, любитель планировать. Для него важны традиции, стабильность, четкая организация всех процессов. Любит много и усердно работать. Легкие успехи не радуют представителей этого земного знака. Все должно доставаться потом и кровью. Ущербность в личной жизни компенсируется карьерным ростом. Чувства и эмоции не властны над Козерогом. Не пронять его этим. Зато это самый верный знак зодиака.
У Козерога напрочь отсутствует:
- творческий подход, фантазия.
- Скорость.
- Оптимизм.
- Душевная открытость.
- Лояльность к окружающим.
Приемлет критику. Точность во всех вопросах, консерватизм - кредо Козерога. Непривычная обстановка выбивает из колеи. Не меняет свое мнение. При этом предпочитает не вступать в споры, конфликты. Просто продолжает дела по намеченному плану. Трезвость взглядов Козерога не дает поддаться соблазнам. Не потерпит, не простит пренебрежение по отношению к себе. Длительное время притирается к человеку, но если уж это произошло, то это всерьез и надолго.
Влияние плохой кармы:
1. упрямство;
2.Полное отсутствие тяги к творчеству.
3. Материалист до мозга костей, периодами даже скупость.
4. Сильная ревность.
5. Требовательность, властность.
6. Медлительность, заторможенность.
7. Дефицит внимания к мелочам.
Везде логика, расчет, порядок. Он идеален как директор крупных предприятий, заводов. Чутью Козерога на выгодные проекты и прибыль, можно позавидовать. Сложности с подчинением, если вышестоящее лицо не вызывает уважение, то рабочие отношения будут затруднительны.
Козерогов можно условно разделить на два вида:
- бешеный трудоголик, не доверяющий процесс работы никому.
- Большой начальник. Умеет организовать, управлять коллективам.
Скорпион
Люди, которые родились под этим знаком, всю жизнь работают над собой. В ситуациях, когда все сдались и опустили руки - на арену выходит Скорпион. Силен духовно, физически. Две любимые его вещи: деньги и власть. Ради достижения поставленной цели - готов годами упорно трудиться. Скорпион - человек, которого не поймешь ни с первого, ни со второго раза. Скорпион “закрыт”, таинственен. Это делает его притягательным для противоположного пола. За версту чует вранье.
Влияние плохой кармы
Проблема Скорпиона - любовь к самокопанию. А когда в силу вступает плохая карма, это приводит к печальным последствиям - затяжные депрессии.
Кроме этого есть несколько качеств, которые не дадут прогнуть представителей этого знака Зодиака никому:
1. своенравие, несгибаемость.
2. Навязчивость, подозрительность.
3. Пессимистичный настрой.
4. Склонность к саморазрушению, жалости к себе.
5. Не прощает ошибки окружающих.
Чувству самообладания Скорпиона можно позавидовать. С ним не случаются вспышки гнева на рабочих местах. Они не врут ни себе, ни окружающим. Иногда сложно слышать правду в лицо, зато привыкнув к этому, можно обернуть себе на пользу такое уникальное качество Скорпионов.