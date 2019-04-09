Будьте внимательны! Пять ошибок, которые вы допускаете в отелях

1. Я не советую вам пользоваться сейфом в отеле! Резервный код от сейфа знает любой сотрудник от уборщика до ресепшиониста, и, если вдруг вашу комнату будет убирать человек, не чистый на руку, вы уже никому не докажете, что у вас что-то украли. Я лично однажды побывала в такой ситуации, и с тех пор навсегда перестала использовать сейф. Лучше запирайте деньги и ценные вещи в чемодане на специальный замок. В таком случае вероятность кражи будет гораздо ниже.

2. Предпочитаете раскладывать разные мелочи по ящикам в номере, как дома? Плохая идея, ведь, выезжая в спешке и суете, легко что-нибудь забудете. Лучше держите все свои вещи в одном месте, а перед отъездом не забывайте тщательно проверять номер. Иногда можно вспомнить о забытых вещах лишь дома, и это омрачит приятные воспоминания об отдыхе.

3. Ранний выезд из отеля мало кто любит: ни выспаться, ни позавтракать. Но иногда это не так. В большинстве отелей вам приготовят завтрак "с собой", но об этом, конечно же, нужно попросить с вечера. Если завтрак не включен в стоимость вашего проживания, то придётся доплатить. Но, согласитесь, в дороге всегда приятно иметь с собой немного свежей еды.

4. Прежде, чем взять что-то из мини-бара "просто посмотреть", убедитесь, что еда и напитки не стоят на специальных "подставках". Некоторые современные холодильники для отелей могут записать счет за напиток на вашу комнату, если вы возьмёте бутылку, чтобы просто почитать состав (то есть как только опустеет подставка). И даже если вы сразу поставите бутылку обратно, не открыв, придётся заплатить за неё при выезде. Так что лишний раз лучше не трогать холодильник.