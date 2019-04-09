Печально, но факт! Что приближает старость каждого знака Зодиака

Овен. Только негативные эмоции могут стать причиной старения Овнов. Эти люди настолько сильно выражают свои эмоции, что результат всех их стрессов через время становится заметен на лице. Поэтому они выглядят гораздо старше своих сверстников. Однако от этого совсем не страдают.

А что касается физической подготовки, то процесс старения Овнов на ней совершенно не отражается.

Телец. Преждевременно состарить Тельцов могут банальная лень и серые будни.

Они прекрасно осведомлены о том, что спорт и полноценное и здоровое питание полезны, но им далеко не всегда хочется следовать этим принципам.

- лучше поваляться на диване и провести время в обнимку с подушкой, чем встать и начать что-то делать. А бесполезное лежание никогда не прибавляло молодости.

Близнецы. Быстро привести их к старости может только нервное истощение. Но для Близнецов не проблема так же быстро восстановится, хотя такие действия не всегда полезны для здоровья. Со временем все эти колебания отражаются на внешнем виде.

При этом Близнецы не слишком обращают внимание на то, как они выглядят. Для них важнее, насколько активен их мозг - он должен работать вне зависимости от возраста.

Рак. Их может выбить из колеи только стресс. Ракам просто необходимо следить за собой, так как они имеют предрасположенность к быстрому переутомлению и старению. Женщинам-Ракам рекомендуется для поддержания красоты пользоваться антивозрастной косметикой, а мужчинам - не забывать об утренних пробежках.

И, конечно, и тем, и другим - всегда помнить о рациональном питании.

Лев. На Львов большое влияние оказывает социальное давление. Представители этого знака Зодиака всегда должны соответствовать своему образу. Любые непредвиденные ситуации их изматывают, но они стараются стойко противостоять стрессу. Конечно,

Львы не могут позволить себе, чтобы все неприятности отразились на их внешности. И начинают искать баланс, который, увы, не всегда удается найти.

Дева. Представителей этого знака начинает быстро старит то, что они постоянно зациклены на своем здоровье. Они прилагают максимум усилий для того, чтобы выглядеть моложе, но

организм иногда начинает противиться чересчур правильному комплексу нагрузок, составленному с учетом полезного питания, активных упражнений и т. д.

Девам важно не перегнуть палку, иначе это тут же отразится на их здоровье.

Весы. Забрать красоту и молодость Весов способны их вредные привычки. Чтобы не портить удовольствие от жизни, не стоит закрывать на них глаза. А если Весы хотят всегда отлично выглядеть, им нужно во всем уметь разглядеть только позитив. И как можно менее экспрессивно реагировать на всевозможные непредвиденные обстоятельства.

Скорпион. Тянуть из Скорпионов молодость и истощать их нервную систему способно одиночество. Представители этого знака настолько социальные существа, что

не представляют ни одного прожитого дня своей жизни без активного общения. И только в кругу единомышленников они могут себя чувствовать комфортно.

Лишь завышенное самомнение мешает им порой сближаться с обществом.

Стрелец. Сишком насыщенный образ жизни старит Стрельцов раньше времени. Они стараются по максимуму наверстывать и брать от жизни все, что только можно. И иногда при этом сознательно занимаются саморазрушением

и невнимательно относятся к своему здоровью. Стрельцы сами себе не хотят признаться в том, настолько они быстро стареют.

Козерог. Их молодость не может продлиться из-за рамок самоограничения. И то, что они осознанно не желают избавляться от некогда приобретенных привычек, очень вредит.

Часто организм просто не справляется с нагрузками, связанными с установленными ограничениями. Поэтому не факт, что на вид Козероги выглядят старше.

Водолей. На представителей этого знака зодиакального круга губительное воздействие оказывает зависть к другим - она их съедает и заставляет сердце биться учащенно.

Эмоции начинают зашкаливать, а чтобы психологически разгрузиться, у Водолеев не хватает опыта. Поэтому они не придумывают ничего лучше, как заниматься самоанализом.