Популярная телеведущая Ксения Бородина пережила настоящий ужас

«Наш самолёт попал в «болталку». Так было страшно, когда тебя так трясёт! Это ужас какой-то. А тем более маленький самолёт. Мне просто было плохо. В итоге я еле привела себя в чувство. Мы долетели, Слава Богу, всё хорошо. У нас был надёжный борт, но в связи с последними событиями, когда разбилась владелица компании S7 на частном борту... Вы представляете, какого уровня у неё должен быть самолёт и какие пилоты. Это одна из богатейших женщин России, плюс владелица компании S7. То есть Вы можете представить, как её самолёт проверялся. И тем не менее Вы видите, вот, судьба. От судьбы никуда не уйдёшь...» - пишет 7d.org.ua.