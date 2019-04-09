18+:«Русская Ким Кардашян» показала сексуальное фото с пляжа

В своем Instagram модель выложила снимок, на котором она позирует в микроскопическом бикини рядом с пальмой.

Анастасия Квитко ФОТО: Instagram

Пользователи оценили полуобнаженное фото «русской Ким Кардашьян» в комментариях, а запись набрала почти 290 тысяч лайков.

Анастасия Квитко ФОТО: Instagram