18+:«Русская Ким Кардашян» показала сексуальное фото с пляжа
Модель из Калининграда Анастасия Квитко, из-за выдающихся форм и страсти к сексуальным нарядам получившая прозвище «русская Ким Кардашьян», опять порадовала фанатов откровенным фото, пишет Life.ru.
В своем Instagram модель выложила снимок, на котором она позирует в микроскопическом бикини рядом с пальмой.
Пользователи оценили полуобнаженное фото «русской Ким Кардашьян» в комментариях, а запись набрала почти 290 тысяч лайков.
Ранее модель показала фанатам, как выглядит ее фигура без фотошопа, а также выложила откровенное фото в колготках в сеточку.