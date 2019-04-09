Вт, 9.04.2019
Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в крошечном бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • 18+:«Русская Ким Кардашян» показала сексуальное фото с пляжа

18+:«Русская Ким Кардашян» показала сексуальное фото с пляжа
Это просто бомба!

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Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Модель из Калининграда Анастасия Квитко, из-за выдающихся форм и страсти к сексуальным нарядам получившая прозвище «русская Ким Кардашьян», опять порадовала фанатов откровенным фото, пишет Life.ru.

В своем Instagram модель выложила снимок, на котором она позирует в микроскопическом бикини рядом с пальмой.

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Пользователи оценили полуобнаженное фото «русской Ким Кардашьян» в комментариях, а запись набрала почти 290 тысяч лайков.

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Ранее модель показала фанатам, как выглядит ее фигура без фотошопа, а также выложила откровенное фото в колготках в сеточку.

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