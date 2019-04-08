Пн, 8.04.2019
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  • Как две капли воды! Дочь Кристины Асмус растет ее точной копией

Как две капли воды! Дочь Кристины Асмус растет ее точной копией

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Кристина Амсус

ФОТО: Instagram

Кристина Асмус поделилась новым фото со своей дочерью Настей.

С тех пор, как Кристина Асмус и Гарик Харламов перестали скрывать свою дочь Настю от поклонников и чаще публиковать ее фото в соцсетях, пользователи не перестают восторгаться поразительным сходством девочки и ее звездной мамы. И правда, Настя растет точной копией Кристины — такие же длинные светлые волосы, черты лица и даже телосложение! Новым подтверждением стало фото, которое актриса разместила на днях в своем блоге. На снимке девочки позируют на диване, и поклонники вновь отметили, что с возрастом схожесть Насти и Кристины лишь увеличивается. 

"Нежных фото много не бывает", — коротко подписала фото с ребенком актриса. 

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

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