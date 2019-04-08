Эксперт рассказал, почему Maserati, Porschе и Jaguar возглавляют рейтинг самый аварийных

Автомобили Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar оказались в ТОП-5 машин с высокой аварийностью в Москве в 2018 году. Согласно статистике одной из страховых компаний, у водителей Maserati частота убытков составляет 70,6%.

На второй позиции рейтинга расположились владельцы Lexus — 69,4%. Далее следуют Audi — 65,6%, Porsche — 65,2% и Jaguar — 63,4%.

Автоэксперт Юрий Антипов рассказал, что в подобных исследованиях упор делается на машины, которых очень мало на дорогах. И любое ДТП с участием подобного авто сразу поднимает процентное соотношение по аварийности среди данного вида.

Юрий Антипов уверен, что автовладельцы, приобретающие дорогие машины, не отягощены заботами о деньгах и допускают некую фривольность при управлении такими автомобилями.

— Что касается технической составляющей — то есть авария по вине неисправности машины, каких-то дефектов — тут я думаю, что эти машины вне конкуренции в том плане, что они очень и очень безопасны и проблемы, связанные с управлением на дороге и, как следствие, ДТП, то это просто практически исключено, — рассказал Юрий Антипов.