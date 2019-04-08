Что Мараш Башаров оставил своей избитой жене?

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в суде. Башаров до сих пор отрицает данный факт, хотя имеется официальное подтверждение. Супруги разъехались. Как стало известно «СтарХиту», Елизавета с двухлетним Марселем перебралась в отдельные апартаменты. Именно она стала инициатором расставания.

«Да, Лиза действительно развелась, — сообщил «СтарХиту» брат Шевырковой Федор. — А Марат, видимо, пребывает в каких-то иллюзиях».

Несмотря на то что делить паре было особо нечего, так как Башаров приобрел всю недвижимость до брака, экс-супруга у разбитого корыта не осталась. Как сообщил Марат в Facebook, Елизавета вынудила его написать дарственную на квартиру.

«Она шантажировала меня заявлением в полицию, — рассказал Башаров. — Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата». Впрочем, подписчики актера не поддержали его. Все единогласны в том, что спутницы жизни покидают Башарова не просто так, а по серьезной причине.

Сама Елизавета была немногословна. «Поведение Марата похоже на абсурд», — прокомментировала она случившееся.

Напомним, актер не в первый раз разводится с женой после скандала с побоями. Четыре года назад он жестоко избил Екатерину Архарову, а накануне Нового года стало известно о нападении на супругу Елизавету.

В январе Лиза на месяц улетела в Таиланд, подав на развод. Реакция Марата не заставила себя долго ждать. «Ну почему я узнаю о нас из Интернета? — написал артист в соцсети. — Ура! Ничего не скажешь. Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова».

Впрочем, уже на следующее утро Марат удалил пост.

Лиза и Марат поженились 9 сентября 2017 года. Фото: Instagram

По словам женщины, она пыталась помочь мужу справиться с зависимостью, но безуспешно. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель», — делилась Елизавета.