Что Мараш Башаров оставил своей избитой жене?
В личной жизни артиста снова наступила черная полоса. В конце декабря 2018-го он избил мать своего сына Елизавету Шевыркову, на которой был женат чуть больше года. Актер сломав супруге нос, напоминает Starhit.ru.
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в суде. Башаров до сих пор отрицает данный факт, хотя имеется официальное подтверждение. Супруги разъехались. Как стало известно «СтарХиту», Елизавета с двухлетним Марселем перебралась в отдельные апартаменты. Именно она стала инициатором расставания.
«Да, Лиза действительно развелась, — сообщил «СтарХиту» брат Шевырковой Федор. — А Марат, видимо, пребывает в каких-то иллюзиях».
«Она шантажировала меня заявлением в полицию, — рассказал Башаров. — Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата». Впрочем, подписчики актера не поддержали его. Все единогласны в том, что спутницы жизни покидают Башарова не просто так, а по серьезной причине.
Сама Елизавета была немногословна. «Поведение Марата похоже на абсурд», — прокомментировала она случившееся.
В январе Лиза на месяц улетела в Таиланд, подав на развод. Реакция Марата не заставила себя долго ждать. «Ну почему я узнаю о нас из Интернета? — написал артист в соцсети. — Ура! Ничего не скажешь. Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова».
Впрочем, уже на следующее утро Марат удалил пост.
По словам женщины, она пыталась помочь мужу справиться с зависимостью, но безуспешно. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель», — делилась Елизавета.
Конфликты в семье регулярно происходили из-за пристрастия Марата к спиртному. «Он не помнит, что произошло, — рассказывал друг артиста об инциденте с избиением. — У него случаются провалы при большом количестве выпитого. Сказал, что сначала они ссорились, она что-то оскорбительное ему говорила. Он растерян и смущен, потому что сам конфликт вспомнить не может».