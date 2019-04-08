Пять знаков Зодиака, которые в 2019 году станут родителями

Овен

2019 год станет для этого зодиакального знака годом грандиозных перемен и свершения задуманного. Поэтому все загаданное Овнами обязательно сбудется, тем более, если они давно планировали пополнение семейства. Звезды, сулящие в год Свиньи укрепление семейных уз, поспособствуют им в этом.

Близнецы

Астрологи придерживаются единого мнения, что 2019 год для представителей этого знака станет одним из самых лучших. Они почувствуют умиротворение и спокойствие, которых им так не хватало в прошлом году. Положительный настрой привлечет в их жизнь любовь: одинокие обретут семейное счастье и ощутят радость быть родителями. Тем же, кто уже состоит в браке, звезды тоже сулят рождение малыша, который поспособствует возрождению в супружеских отношениях былой романтики.

Раки

В 2019 году у этого знака могут возникнуть мелкие неприятности во всех жизненных сферах, кроме любви. Дело в том, что в год Свиньи к Ракам будет очень положительно настроена Венера, которая и привлечет в их жизнь домашний уют, теплые чувства и рождение детей. Благодаря ее усердию Раки и станут счастливыми родителями в этом году.

Весы

Год Свиньи принесет этому знаку мир, гармоничные отношения, свободу и покой. Для тех, кто уже состоит в браке, этот год сделает его более крепким. Свободные от семейных уз Весы смогут отыскать свою судьбу и обзавестись потомством. Шансы стать родителями в 2019 году у представителей этого зодиакального созвездия очень велики.

Козерог