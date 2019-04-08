Как она посмела! Наряд Ким Кардашян в церкви оскорбил фанатов

В Instagram Кардашян появилась фотография, на которой она позирует в белом платье и золотой мангтике — традиционном индийском украшении для волос. Пользователи соцсети тут же раскритиковали выбор телезвезды и обвинили ее в культурной апроприации.

В частности, некоторые из них отметили, что в Индии мангтику могут носить только невесты, а белую одежду жители этой страны обычно надевают на похороны. «В довершение ко всему, она была в этом на христианской службе. Вероятно, она надела ее в качестве украшения. Но ведь если предмет используется веками, это должно заставить задуматься о его особом значении», — высказались комментаторы.