Пн, 8.04.2019
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Дмитрий Нагиев поведал о своем неожиданном прозвище
Его и произнести-то стыдно!

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Дмитрий Нагиев

ФОТО: Instagram

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание по поводу своего прозвища среди приятелей и друзей. По словам артиста, его называют «инстаграмный насос», сообщает 5-tv.ru.

— Который год качаю вам свои фоточки и еще накачаю. Так что долго будет неловко. Меня так и называют — инстаграмный насос, — написал Нагиев в Instagram.

Однако, как ни странно, поклонников шоумена это прозвище особо не развеселило. Куда большее любопытство у пользователей вызвало фото, на котором, по их мнению, Дмитрий Нагиев одет в весьма странные штаны.

Дмитрий Нагиев

ФОТО: Instagram

— Как сказала бы моя бабушка: «Сними ты эти штаны, я ими пол мыть буду», — пошутил один из юзеров.

 У моего папы «гаражные» брюки такие же. Надо ему сказать, что он в тренде! добавил другой.

Но несмотря на все замечания снимок собрал почти 420 тысяч лайков всего за сутки.

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