Дмитрий Нагиев поведал о своем неожиданном прозвище
Шоумен и актер Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание по поводу своего прозвища среди приятелей и друзей. По словам артиста, его называют «инстаграмный насос», сообщает 5-tv.ru.
— Который год качаю вам свои фоточки и еще накачаю. Так что долго будет неловко. Меня так и называют — инстаграмный насос, — написал Нагиев в Instagram.
Однако, как ни странно, поклонников шоумена это прозвище особо не развеселило. Куда большее любопытство у пользователей вызвало фото, на котором, по их мнению, Дмитрий Нагиев одет в весьма странные штаны.
— Как сказала бы моя бабушка: «Сними ты эти штаны, я ими пол мыть буду», — пошутил один из юзеров.
— У моего папы «гаражные» брюки такие же. Надо ему сказать, что он в тренде! — добавил другой.
Но несмотря на все замечания снимок собрал почти 420 тысяч лайков всего за сутки.