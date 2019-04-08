Дмитрий Нагиев поведал о своем неожиданном прозвище

— Который год качаю вам свои фоточки и еще накачаю. Так что долго будет неловко. Меня так и называют — инстаграмный насос, — написал Нагиев в Instagram.

Однако, как ни странно, поклонников шоумена это прозвище особо не развеселило. Куда большее любопытство у пользователей вызвало фото, на котором, по их мнению, Дмитрий Нагиев одет в весьма странные штаны.

Дмитрий Нагиев ФОТО: Instagram

— Как сказала бы моя бабушка: «Сними ты эти штаны, я ими пол мыть буду», — пошутил один из юзеров.

— У моего папы «гаражные» брюки такие же. Надо ему сказать, что он в тренде! — добавил другой.