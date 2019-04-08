Переломные и значимые годы для знаков Зодиака – влияние характера на судьбу

В жизни каждого человека существуют периоды стремительных перемен и запоминающихся событий. Такие моменты остаются в памяти на протяжении долгих лет, пишет Yaprelest.ru.
Астрологи выделяют важные жизненные этапы для каждого знака зодиака в отдельности. Знание этих этапов поможет подготовиться к переломным периодам и пережить их достойно.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Значимые даты: 16, 19, 31, 35, 40, 45, 56, 61, 66, 76. Сильные духом Овны способны преодолевать сложности, но, к счастью, положительных эпизодов будет больше, чем отрицательных. В юности не исключены ошибки и поражения из-за сложного характера и нетерпимости. С возрастом приходит умение держать себя в руках и прощать чужие грехи.
Круговорот событий приходится на зрелую половину жизненного пути. После 40 лет для этого знака начинается белая полоса: предстоят новые интересные знакомства, принимаются правильные решения и сбываются давние мечты.
Овны часто загораются новой идеей, и в порыве вдохновения совершают необдуманные поступки. Для достижения морального удовлетворения и спокойной размеренной жизни, огненному знаку придется научиться доводить начатое до конца. Также стоит хоть иногда прислушиваться к советам других.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Знак стихии земли, обладающий крепкими нервами и невероятным терпением, не любит перемены. Выйти из зоны комфорта для Тельца – тяжелое испытание. Рисковать и принимать мгновенные решения на ступенях лестницы жизни несвойственно для Тельцов, но крайне важно развивать эти способности. Тщательный анализ ситуации отнимает шансы поймать удачу за хвост.
Наиболее важные рубежи: 16, 21, 27, 30, 32, 38, 51, 60, 64. В юном возрасте у этого знака Зодиака далеко не все складывается успешно, но присущие терпение и трудолюбие в итоге приносят плоды. И уже после 30 жизнь начинает налаживаться и набирать обороты. Появляется долгожданная стабильность и материальное благополучие. После 39 лет стоит ожидать внезапных поворотов судьбы.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Общительным и жизнерадостным Близнецам стоит акцентировать внимание на юбилеи: 20, 30, 40, 50, 70, 80. Звезды благосклонны к этому знаку и защищают его, а в значимые годы сила защиты увеличивается вдвое. По мнению астрологов, еще одна ключевой дата, выделяющаяся из списка - 64 года.
Воздушный знак не переносит одиночество, энергичный темперамент требует выхода наружу. Готовность помочь ближнему и умение быть заводилой в компании – качества, присущие Близнецам, которые усиливают защиту. Резкость в отношении других людей и неумение хранить тайны разрушат даже самую крепкую дружбу.
Если близнецам удастся избавиться от негативных черт характера, судьбоносные этапы будут сопровождаться исключительно взлетами в любовных и дружественных отношениях, моральном и материальном планах.
Рак (22 июня – 22 июля)
Раки – чувственные натуры, главные ценности которых семья и уют. До 30 лет они витают в облаках, строя планы и мечтая о лучшей жизни. С возрастом их представление о мире меняется и наступает разочарование. Не унывать и не впадать в депрессию – правила, которые помогут пережить неблагоприятные моменты.
При позитивном отношении к жизни этому знаку удастся создать крепкую семью и воплотить юношеские мечты в реальность. Судьбоносные перемены Ракам принесут годы: 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75. Большая и дружная семья, уютный дом, дети и внуки – вот настоящее счастье Раков. Знак водной стихии – эмоциональный и восприимчивый. Раков легко задеть или обидеть.
Для избавления от напрасных переживаний, представителям этого знака нужно научиться контролировать эмоции и отстраняться от негативных мыслей.
Лев (23 июля – 22 августа)
Являясь одним из самых волевых и сильных духом знаком Зодиака, Львы переносят изменения достойно. Перемены, как положительные, так и отрицательные, сопровождают Львов всю жизнь. Стойкости и упорству Львов можно только позавидовать. Переломными периодами считаются 19, 36, 40, 57, 60, 76 лет. Каждый рубеж будет сопровождаться прорывом вперед и станет еще одной точкой к достижению конечной цели.
Гордость, эгоизм и непереносимость к критике – стороны характера огненного знака, от которых надо избавляться или тщательно их маскировать. Эти качества создают препятствия на пути к победе. Львам предстоит развить сильные грани своей сущности, такие как решительность, храбрость, настойчивость. Тогда никакие жизненные обстоятельства не смогут сломить личность и дух этого знака.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Педантичной Деве с ее стремлением к совершенству предстоят периодические изменения в деловой сфере. Ключевые годы сопровождаются взлетами и падениями по карьерной лестнице. В качестве определяющих судьбу можно выделить на следующие даты: 16, 21, 24, 33, 42, 50. В зрелом возрасте никаких изменений не предвидится, ожидается спокойное и размеренное существование.
Дева очень требовательна к другим людям и к себе. Конструктивная критика из ее уст – частое явление. Даже малейшие изъяны и недочеты не скроются от этого знака земной стихии. Вечное стремление к идеальному и совершенному миру отнимает у Девы много внутренних сил. Периодически надо делать перезагрузку, раскладывать мысли по полочкам, чтобы с новой энергией созидать безупречное пространство.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Ключевые жизненные этапы предоставляют весам возможность поймать птицу счастья. Главное - вовремя среагировать и не упустить подходящий случай. Привычка все тщательно взвешивать стопорит своевременное принятие решений. Даты, в которые выпадает шанс стать успешнее: 8, 16, 24, 33, 40, 48, 57, 64, 71.
Единственный неодушевленный знак Зодиака отличается спокойствием, высоким уровнем интеллекта, последовательностью, стремлением к справедливости и равноправию. Весам для прорыва нужно попробовать стать чуть эмоциональнее, слушать позывы сердца и действовать без долгих размышлений. Постоянная критика окружающих только отталкивает людей. Напутствие Весам: лучшее средство не обидеть человека – промолчать.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы – сильный знак, который идет до конца в любой ситуации, сметая все на своем пути. Судьбоносные годы жизни влекут за собой перемены и какими они будут, зависит от самого скорпиона.
Постоянная внутренняя борьба с самим собой влияет на характер переломных событий. Скорпионам следует принять на заметку такие годы: 25, 33, 45, 50, 60, 74.
Стремление изменить мир и самосовершенствование вкупе с природным обаянием и магнетизмом могут дать ошеломительные результаты. Используя эти качества в важные годы, Скорпион пробьется на самый верх. Если же возьмут верх другие стороны характера – мстительность, ревность, самоедство, то Скорпион может оказаться на самом дне. В значимые даты надо на время приостанавливать борьбу с самим собой и вводить перемирие до лучших времен.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Энергичные Стрельцы в течение жизни стараются осваивать новые горизонты во всех сферах и, безусловно, набираются много разного опыта. Опыт, приобретенный в значимые годы, приносит больше всего пользы. Стрельцы запомнят уроки, полученные в 19, 37, 39, 40, 47 и 57 лет.
С другой стороны, стараясь обхватить всевозможные направления, есть вероятность остаться ни с чем. Для этого огненного знака следующий совет – продолжать интересоваться всем понемногу, но за основу взять какую-то одну спецификацию. Жажда помогать другим людям, коммуникабельность и высокая активность непременно помогут Стрельцам избежать трудностей и невзгод.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Упертые, ответственные и уравновешенные Козероги уверенно пробираются к цели через полосы свершений и неудач. Годы, играющие ключевую роль в их жизни: 16, 24, 30, 31, 33, 42, 50, 59.
Этап расцвета наступает после 45 лет, когда уже набран житейский опыт в любви и карьере. В зрелом возрасте легко можно позволить себе хороший отдых и путешествия. В юности у Козерогов присутствуют нотки занудства, которые с годами проходят. Консервативность и бережливость не всегда приносят пользу. Иногда нужно расслабиться и пустить ситуацию на самотек - проблемы решатся сами собой.
Водолей (21 января – 18 февраля)
Противоречивые Водолеи в даты, обозначенные как важные, приобретают основу, приводящую к будущим изменениям. 12, 22, 24, 32, 44, 48, 50, 64, 72 – на первый взгляд, в указанные даты не происходит ничего особенного. На самом деле, новые знакомства, деловые связи и увлечения, приобретенные в эти периоды, оказывают большое влияние на судьбу в целом.
Легкомысленность, отсутствие самодисциплины, непостоянство – враги Водолеев, тормозящие духовное развитие знака. Если получится перебороть негативные моменты характера, то на первый план выйдут талантливость, изобретательность и даже гениальность.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Чересчур эмоциональные Рыбы тяжело переносят разного рода изменения. Нужно быть готовым к таким временным отрезкам: 13, 24, 30, 37, 43, 49, 52, 60. Эти памятные даты сопровождаются изменениями в личной жизни и творчестве.
Рыбы – последний знак в зодиакальном круге. Прирожденные талантливые психологи и экстрасенсы успешно манипулируют другими людьми. На переломных этапах главное - не потакать своим слабостям, взять себя в руки и решительно действовать. Рыбам доступно два пути – плыть по течению или против течения. От правильного выбора зависят: карьера, брак, здоровье, богатство и т.д.