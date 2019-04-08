Переломные и значимые годы для знаков Зодиака – влияние характера на судьбу

Для избавления от напрасных переживаний, представителям этого знака нужно научиться контролировать эмоции и отстраняться от негативных мыслей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Являясь одним из самых волевых и сильных духом знаком Зодиака, Львы переносят изменения достойно. Перемены, как положительные, так и отрицательные, сопровождают Львов всю жизнь. Стойкости и упорству Львов можно только позавидовать. Переломными периодами считаются 19, 36, 40, 57, 60, 76 лет. Каждый рубеж будет сопровождаться прорывом вперед и станет еще одной точкой к достижению конечной цели.

Гордость, эгоизм и непереносимость к критике – стороны характера огненного знака, от которых надо избавляться или тщательно их маскировать. Эти качества создают препятствия на пути к победе. Львам предстоит развить сильные грани своей сущности, такие как решительность, храбрость, настойчивость. Тогда никакие жизненные обстоятельства не смогут сломить личность и дух этого знака.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Педантичной Деве с ее стремлением к совершенству предстоят периодические изменения в деловой сфере. Ключевые годы сопровождаются взлетами и падениями по карьерной лестнице. В качестве определяющих судьбу можно выделить на следующие даты: 16, 21, 24, 33, 42, 50. В зрелом возрасте никаких изменений не предвидится, ожидается спокойное и размеренное существование.

Дева очень требовательна к другим людям и к себе. Конструктивная критика из ее уст – частое явление. Даже малейшие изъяны и недочеты не скроются от этого знака земной стихии. Вечное стремление к идеальному и совершенному миру отнимает у Девы много внутренних сил. Периодически надо делать перезагрузку, раскладывать мысли по полочкам, чтобы с новой энергией созидать безупречное пространство.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Ключевые жизненные этапы предоставляют весам возможность поймать птицу счастья. Главное - вовремя среагировать и не упустить подходящий случай. Привычка все тщательно взвешивать стопорит своевременное принятие решений. Даты, в которые выпадает шанс стать успешнее: 8, 16, 24, 33, 40, 48, 57, 64, 71.

Единственный неодушевленный знак Зодиака отличается спокойствием, высоким уровнем интеллекта, последовательностью, стремлением к справедливости и равноправию. Весам для прорыва нужно попробовать стать чуть эмоциональнее, слушать позывы сердца и действовать без долгих размышлений. Постоянная критика окружающих только отталкивает людей. Напутствие Весам: лучшее средство не обидеть человека – промолчать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы – сильный знак, который идет до конца в любой ситуации, сметая все на своем пути. Судьбоносные годы жизни влекут за собой перемены и какими они будут, зависит от самого скорпиона.

Постоянная внутренняя борьба с самим собой влияет на характер переломных событий. Скорпионам следует принять на заметку такие годы: 25, 33, 45, 50, 60, 74.