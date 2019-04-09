Гороскоп на 9 апреля! Узнайте, кому сегодня точно повезет

Овен

Не переоценивайте своих возможностей, этот день будет вполне хорош, если вы не станете браться за все дела сразу. Во всем, что касается профессиональной деятельности, будут очень полезными планирование и строгое соблюдение графика. Руководителям следует быть требовательными к подчиненным, на переговорах с деловыми партнерами можно занять жесткую позицию – так вы сможете защитить свои интересы.

Общение с друзьями и любимым человеком будет приятным и очень полезным, нежелательно много времени проводить в одиночестве – вас будут одолевать тревоги и не самые приятные размышления. Не принимайте близко к сердцу критические замечания родственников, уверенность в собственной правоте избавит вас от напрасных волнений.

Телец

Больших успехов смогут добиться представители творческих профессий, новые перспективы откроются перед теми, кто учится или повышает профессиональную квалификацию. Можно приобретать бытовую технику или инструменты, любые вещи, необходимые вам для работы. Финансовая ситуация пока непроста, но есть вероятность ее скорого улучшения. День подходит для профессиональных и дружеских встреч; откровенный разговор поможет решить многие вопросы.

Можно решить проблемы личного характера, наладить отношения с любимым человеком. Желательно воздерживаться от посещения сомнительных увеселительных заведений и знакомств с легкомысленно настроенными особами.

Близнецы

Не стоит торопиться, даже если кажется, что события вынуждают к этому. Чрезвычайно важна самоорганизация – именно благодаря ей вы не только справитесь с массой дел, но и сможете прекрасно отдохнуть, совершить небольшое путешествие или просто сменить обстановку. Старые друзья окажут поддержку в сложной ситуации, а их советы помогут решить некоторые проблемы личной жизни.

В расходах нужна умеренность – сегодня вы склонны руководствоваться не здравым смыслом, а мимолетными желаниями, что не лучшим образом сказывается на состоянии кошелька.

Рак

Этот день подходит для завершения дел, решения старых проблем и подведения итогов. Не торопитесь браться за новые проекты – их реализация будет связана с некоторыми трудностями и потребует больше времени, чем вы ожидали. Вероятны крупные денежные поступления, можно рассчитывать на возврат долгов. Укрепляются деловые отношения, есть шанс договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, но подписывать договора рано.

Порадуют встречи с друзьями и старыми знакомыми. Близкие готовы на многое, чтобы избавить вас от лишних хлопот и тревог. В отношениях с любимым человеком проблем не возникнет, если вы будете терпеливы и не утратите здравого смысла. Жизненный потенциал высок, проблемы со здоровьем маловероятны.

Лев