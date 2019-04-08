Галерея: смотрите, как на выходных Таллинн пляжной погодой наслаждался

В минувшие выходные в столице стояла почти летняя погода: на улицах появились машины с открытым верхом, девушки нарядились в шорты и короткие юбки, расчехлили солнцезащитные очки, на пляже молодежь играла в волейбол, а самые отчаянные даже купались!
К сожалению, погода нас радовала недолго, и уже сегодня температура воздуха значительно понизилась, а в понедельник после обеда синоптики и вовсе обещают мокрый снег. Надеемся вы успели зарядиться солнышком, ведь теперь тепло вернется не раньше, чем через неделю.
А вы успели с пользой потрать по-настоящему весенние денечки? Смотрите галерею!