Пн, 8.04.2019
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  • Галерея: смотрите, как на выходных Таллинн пляжной погодой наслаждался

Галерея: смотрите, как на выходных Таллинн пляжной погодой наслаждался

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В минувшие выходные в столице стояла почти летняя погода: на улицах появились машины с открытым верхом, девушки нарядились в шорты и короткие юбки, расчехлили солнцезащитные очки, на пляже молодежь играла в волейбол, а самые отчаянные даже купались! 

К сожалению, погода нас радовала недолго, и уже сегодня температура воздуха значительно понизилась, а в понедельник после обеда синоптики и вовсе обещают мокрый снег. Надеемся вы успели зарядиться солнышком, ведь теперь тепло вернется не раньше, чем через неделю.

А вы успели с пользой потрать по-настоящему весенние денечки? Смотрите галерею!

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