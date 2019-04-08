Limon в Дублине: этот мировой певец заставил реветь Олимпийский театр! (ФОТО, ВИДЕО)

Портал Limon.ee вновь на колесах, на сей раз мы решили отправиться в город Дублин и посетить концерт Джеймса Моррисона, естественно, выступление артиста прошло с аншлагом.
Американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors Джеймс Моррисон считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки, пишет Elu24.
После четырех лет затишья артист представил новый альбом в Олимпийском театре Дублина. Выступление оказалось столь долгожданным, что все билеты были распроданы еще задолго до концерта.
Своими глазами выступление артиста можно увидеть у нас, а если этого будет мало, не упустите шанс посетить концерт Моррисона на фестивале Rock in Haapsalu этим летом. Билеты в продаже в Piletilevi!