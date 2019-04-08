Limon в Дублине: этот мировой певец заставил реветь Олимпийский театр! (ФОТО, ВИДЕО)

После четырех лет затишья артист представил новый альбом в Олимпийском театре Дублина. Выступление оказалось столь долгожданным, что все билеты были распроданы еще задолго до концерта.

Своими глазами выступление артиста можно увидеть у нас, а если этого будет мало, не упустите шанс посетить концерт Моррисона на фестивале Rock in Haapsalu этим летом. Билеты в продаже в Piletilevi!