Пн, 8.04.2019
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  • Limon в Дублине: этот мировой певец заставил реветь Олимпийский театр! (ФОТО, ВИДЕО)

Limon в Дублине: этот мировой певец заставил реветь Олимпийский театр! (ФОТО, ВИДЕО)

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Портал Limon.ee вновь на колесах, на сей раз мы решили отправиться в город Дублин и посетить концерт Джеймса Моррисона, естественно, выступление артиста прошло с аншлагом. 

Американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors Джеймс Моррисон считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки, пишет Elu24

После четырех лет затишья артист представил новый альбом в Олимпийском театре Дублина. Выступление оказалось столь долгожданным, что все билеты были распроданы еще задолго до концерта. 

Своими глазами выступление артиста можно увидеть у нас, а если этого будет мало, не упустите шанс посетить концерт Моррисона на фестивале Rock in Haapsalu этим летом. Билеты в продаже в Piletilevi

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