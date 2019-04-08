Дочь Началовой впервые появилась на публике после похорон матери
12-летняя дочь популярной российской певицы Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
Девочка приняла участие в концерте, сыграв перед публикой на фортепиано.
Алдонин и его супруга Ольга пришла поддержать Веру, а записью с концерта Евгений поделился на своей странице в Instagram. На видео юная пианистка сидит за роялем в черном платье и играет грустную, лирическую пьесу.
«Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!», - подписал публикацию Евгений Алдонин.
В комментариях поклонники восхитились талантом Веры и оставили множество добрых слов и пожеланий в ее адрес.
Как мы уже сообщали, родные и близкие стараются оградить Веру Алдонину от нападок СМИ. Сейчас 12-летняя девочка начала возвращаться к привычной жизни.
Вера уже стала посещать учебное учреждение, общаться со сверстниками - это хоть ненадолго, но все же отвлекает ее от грустных мыслей.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.