Дочь Началовой впервые появилась на публике после похорон матери

Девочка приняла участие в концерте, сыграв перед публикой на фортепиано.

Алдонин и его супруга Ольга пришла поддержать Веру, а записью с концерта Евгений поделился на своей странице в Instagram. На видео юная пианистка сидит за роялем в черном платье и играет грустную, лирическую пьесу.

«Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!», - подписал публикацию Евгений Алдонин.

В комментариях поклонники восхитились талантом Веры и оставили множество добрых слов и пожеланий в ее адрес.

Как мы уже сообщали, родные и близкие стараются оградить Веру Алдонину от нападок СМИ. Сейчас 12-летняя девочка начала возвращаться к привычной жизни.

Вера уже стала посещать учебное учреждение, общаться со сверстниками - это хоть ненадолго, но все же отвлекает ее от грустных мыслей.