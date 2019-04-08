Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на 8 апреля

Овен

Пришло время перестать суетиться и спокойно обдумать и учесть все немаловажные мелочи. Возможно вы упускаете что-то существенное, пишет Segodnya.

Телец

Скрывать свои козыри нет смысла, у вас на лице все написано. Не сможете вы сохранить секреты, поэтому нет смысла даже пытаться.

Близнецы

Вам никто не мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно. Сегодня наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия.

Рак

Прислушайтесь к тому, что о вас говорят окружающие. И прежде чем обидеться на весь мир, подумайте, может быть они в чем-то правы.

Лев

Самое время навести порядок не только на рабочем столе, но и в собственной жизни. Разберитесь с тем, чего вы на самом деле хотите.

Дева

Как бы вы ни старались, но кого-то сегодня вы все же обидите. Постарайтесь, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.

Весы

Не давайте пустых обещаний. Справиться с поставленной задачей будет крайне сложно, придется просить о помощи того, кому доверяете.

Скорпион

Сегодня вы сможете побыть наедине со своими мыслями, никто не будет вас беспокоить. Так что можете размышлять хоть весь день.

Стрелец

Не самый подходящий момент для того, чтобы пытаться управлять событиями. Вам же будет лучше выстроить себе план действий на сегодня.

Козерог

Все, что вы задумали на сегодня так и останется в планах. Не опускайте руки, к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.

Водолей

День не пройдет даром, если вы окунетесь в мир чувств. Это лучшее решение для вас на сегодняшний день. Наслаждайтесь жизнью!

Рыбы