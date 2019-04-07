Гороскоп на неделю: Раки спасают отношения, Стрельцы тратят деньги

Полный гороскоп для всех знаков Зодиака. Вот какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и работы, пишет «Экспресс газета».
Овен
- Любовь. Проявление чувств переходит из романтической плоскости в практическую. Комплиментов не будет, вместо них — решение вопросов.
- Деньги. Руководство обещает поднять зарплату, но об этом придется неоднократно напоминать.
- Работа. Благоприятнее строить планы на месяц, нежели решать задачи здесь и сейчас.
Телец
- Любовь. Отношения развиваются как в лирической комедии, а ссоры завершаются в постели.
- Деньги. Чтобы чувствовать себя комфортно, предстоит отказаться от привычного, но не очень важного пункта расходов, например, кофе по утрам.
- Работа. Коллега спровоцирует конфликт и вынудит проявить не самые положительные эмоции. Осторожней, это не пойдет на пользу репутации.
Близнецы
- Любовь. Не стоит устраивать рейд по паркам-кафе-кинотеатрам, чтобы завязать знакомство. Живите в привычном ритме, роман найдет вас.
- Деньги. Придется потратиться на консультации специалистов. Светила уверяют: расходы того стоят.
- Работа. Задачи решаются, планы претворяются в жизнь. И все бы хорошо, если б не опоздания и действующие на нервы заминки.
Рак
- Любовь. Кажется, что недавно завязавшиеся отношения находятся на грани краха. Не время покидать поле боя за любовь — поверьте в себя и избранника.
- Деньги. В финансовой сфере — штиль, а у вас появляется свободная сумма, чтобы развлечься и побаловать себя.
- Работа. Коллеги работают в режиме экономии энергии, что передается и вам. С четверга — взбодритесь, чтобы не упустить прибыльный проект.
Лев
- Любовь. Вам не до любви — сейчас успешный, но напряженный период в иных сферах. Избранник относится к временным переменам с пониманием.
- Деньги. В начале недели вы рискуете упустить выгоду, посчитав предложение надувательством. Пятница — самый удачный день.
- Работа. «Поди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что», — приметно такие указания дает руководство. Что удивительно, вы справляетесь!
Дева
- Любовь. Вам оказывают знаки внимания, чего вы предпочитаете не замечать. Свободным Девам стоит дать шанс поклоннику, уверяют звезды.
- Деньги. Есть риск спустить весь месячный бюджет за неделю. Держите себя в руках, совершая покупки.
- Работа. Коллега, занимавшийся рутинной работой, отбыл в отпуск, оставив «увлекательные» обязанности на вас. Зато следующая неделя покажется прекрасной!
Весы
- Любовь. Вы желанный гость на культурных мероприятиях, да и друзья жаждут встречи. Но сейчас вы слишком нужны избраннику, хоть досуг с ним будем менее увлекательным.
- Деньги. Возникнет спор с банком по условиям вклада или обслуживанию карты. Терпение — и вопрос решится в вашу пользу.
- Работа. Новые задачи обнажают изъяны в вашей профессиональной подготовке. Пора подумать о дополнительном образовании.
Скорпион
- Любовь. Откажитесь от прямолинейности в беседах с избранником. Он хочет видеть в вас тайну, которую приятно разгадывать.
- Деньги. Праздники не планируются, но вы чувствуете себя именинником, которого щедро одаривают. Благодарите близких и не беспокойтесь за личный бюджет.
- Работа. На вас возложена ответственная задача: представлять интересы коллектива в спорной ситуации. Репутация растет.
Стрелец
- Любовь. Спутник берет в свои руки организацию совместного досуга — скучать рядом с ним не придется.
- Деньги. Траты растут, на что вы не в силах повлиять — все попытки экономить предприняты. Ситуация заставляет задуматься о новом источнике доходов.
- Работа. Время тянется медленно, кажется что 9 или 12 часов работы превратились во все 24. Вам нужна хотя бы пара дней полноценного отдыха.
Козерог
- Любовь. К отношениям вы подходите творчески, а потому неожиданным образом решаете проблему, уже изрядно надоевшую вам с партнером.
- Деньги. Инцидент, связанный с финансовой сферой, выводит из себя. Можно злиться и расстраиваться, но делу это не поможет — решение найдется позже.
- Работа. Сил хватает и на достижение целей, и на корпоративные тусовки. Апрель — ваш счастливый месяц.
Водолей
- Любовь. Острые бытовые вопросы, вроде ремонта или переезда, убивают романтику. Не забывайте «подсластить» дела нежными словами и объятиями.
- Деньги. Вам вернут долг, который вы уже отчаялись получить. С четверга расходы уменьшаются.
- Работа. Складывается ощущение, что коллега метит на ваше место. Избегайте интриг и сплетен, решайте вопрос открыто.
Рыбы
- Любовь. Отношения слишком спокойны и гармоничны, так что вас потянет на амурные приключения.
- Деньги. Удачливы на этой неделе Рыбы, имеющие заработок помимо основной деятельности. Дополнительный источник принесет больше, чем обычно.
- Работа. Если собираетесь в отпуск, важно привести дела в идеальное состояние на время вашего отсутствия. Иначе постоянных вопросов и просьб дистанционно помочь не избежать.