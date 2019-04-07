Аж не по себе... ТОП-11 самых опасных дорог на планете! Вы бы рискнули прокатиться хотя бы по одной?
Чем дольше вы в дороге, тем больше шанс столкнутся с какими-то проблемами. Это может быть что угодно: от плохих погодных условий и столкновений с другими водителями до стремных дорог, пишет Incredible Nat.
Есть ведь дороги не просто стремные, а реально убийственные!
Дорожные опасности и несчастные случаи могут не просто испортить поездку, а нанести непоправимый вред. И вот список самых опасных дорог в мире, которых вам действительно следует избегать.
Горная дорога Тяньмэнь, Китай
Горная дорога Тяньмэнь в Китае – это 10-километровый участок, который имеет 99 (да, все правильно, 99) резких поворотов.
Высота с начала до конца дороги примерно 1000 метров. Таким образом, вы поднимаетесь на 1000 метров, двигаясь по дороге. Конечно, это не для слабонервных!
Перевал Готтард, Швейцария
Перевал Готтард - один из самых высоких и сложных горных перевалов в швейцарских Альпах, что делает его таким захватывающим. 64-километровая извилистая дорога постоянно отвлекает водителя живописной красотой гор.
Мост Эшима Охаси, Япония
Это не просто дорога, а мост. Однако это не делает ее менее опасной. Эшима Охаси соединяет мосты Мацуэ и Сакаиминато, длина которого составляет 1,7 км, а ширина около 12 метров.
Тем не менее, его высота необходима чтобы не перекрывать проход для крупных судов.
Зоджи-Ла, Индия
Эта дорога очень крутая и узкая. Всегда забитая машинами и гужевым транспортом, Зожи-Ла остается одной из самых важных дорог в Индии. Она расположена на высоте 3 528 метров над уровнем моря, что и делает ее такой опасной.
Хотя, если у вас надежная машина и вы действительно умеете водить, то проблемы может и обойдут вас стороной. Но учтите, что проезд закрыт в зимний период.
Шоссе Далтон, Аляска
666-километровое шоссе Далтон - самая уединенная магистраль на планете Земля. Оно связывает три деревни и часто считается самым снежным шоссе в мире.
Если вы планируете авантюрную поездку и хотите насладиться ледяными пейзажами Аляски, шоссе Далтон добавит вам острых ощущений!
Юнгас-роуд, Боливия
Одна из самых смертоносных дорог планеты!
Вы, наверное, испугались, просто взглянув на эту фотографию. Согласно статистике, ежегодно на этой дороге погибают 200-300 человек. Один из отрезков дороги проходит по краю 600-метрового утеса. Уже голова кружится!
Туннель Гуолян, Китай
Местные жители построили туннель Гуолян, поскольку раньше дорога проходила по высокогорью и была доступна не для всех. Власти позже подумали о строительстве туннеля длиной 1200 метров, который бы сделал логистику в этом районе более простой - но не более безопасной!
Хотя Китай известен своими узкими извилистыми трассами, для преодоления этой дороги нужна небывалая смелость.
Le Passage du Gois, Франция
Самое причудливое в этой дороге это то, что она открыта в ограниченные часы каждый день, и погружается под воду в остальное время.
Звучит странно? Убедитесь, что вы внимательно прочитали графики приливов, прежде чем планировать поездку!
Хана, Гавайи
112-километровая дорога простирается вдоль Ханы и Кахулуи на популярном туристическом острове Мауи.
Эта узкая дорога соединяет 59 мостов. Проезд часто закрывается из-за обвалов в регионе.
Атлантическая дорога, Норвегия
Атлантическая дорога соединяет несколько крошечных деревень.
В путешествие по этой дороге стоит отправиться ради красоты суровой северной природы, красивейших деревенек и множества туристических точек.
Колыма, Россия
Колымская трасса - это дорога, которая соединяет Магадан и Якутск. Тем не менее, она широко известна как «дорога смерти». Знаете ли вы, что изначально 90 километров этого участка были сделаны заключенными в середине XIV века? И строительство завершилось только в ХХ веке.
Дорога считается одной из самых смертоносных в мире из-за перепада высот и крутизны поворотов.