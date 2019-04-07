Аж не по себе... ТОП-11 самых опасных дорог на планете! Вы бы рискнули прокатиться хотя бы по одной?

ФОТО: Caro / Kaiser / Caro / Kaiser

Есть ведь дороги не просто стремные, а реально убийственные!

Дорожные опасности и несчастные случаи могут не просто испортить поездку, а нанести непоправимый вред. И вот список самых опасных дорог в мире, которых вам действительно следует избегать.

Горная дорога Тяньмэнь, Китай

Горная дорога Тяньмэнь в Китае – это 10-километровый участок, который имеет 99 (да, все правильно, 99) резких поворотов.

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Высота с начала до конца дороги примерно 1000 метров. Таким образом, вы поднимаетесь на 1000 метров, двигаясь по дороге. Конечно, это не для слабонервных!

Перевал Готтард, Швейцария

Перевал Готтард - один из самых высоких и сложных горных перевалов в швейцарских Альпах, что делает его таким захватывающим. 64-километровая извилистая дорога постоянно отвлекает водителя живописной красотой гор.

Мост Эшима Охаси, Япония

Это не просто дорога, а мост. Однако это не делает ее менее опасной. Эшима Охаси соединяет мосты Мацуэ и Сакаиминато, длина которого составляет 1,7 км, а ширина около 12 метров.

ФОТО: JIJI PRESS / AFP

Тем не менее, его высота необходима чтобы не перекрывать проход для крупных судов.

Зоджи-Ла, Индия

Эта дорога очень крутая и узкая. Всегда забитая машинами и гужевым транспортом, Зожи-Ла остается одной из самых важных дорог в Индии. Она расположена на высоте 3 528 метров над уровнем моря, что и делает ее такой опасной.

Хотя, если у вас надежная машина и вы действительно умеете водить, то проблемы может и обойдут вас стороной. Но учтите, что проезд закрыт в зимний период.

Шоссе Далтон, Аляска

666-километровое шоссе Далтон - самая уединенная магистраль на планете Земля. Оно связывает три деревни и часто считается самым снежным шоссе в мире.

ФОТО: Alaska DOT / AFP

Если вы планируете авантюрную поездку и хотите насладиться ледяными пейзажами Аляски, шоссе Далтон добавит вам острых ощущений!

ФОТО: Dan Henry / AP

Юнгас-роуд, Боливия

Одна из самых смертоносных дорог планеты!

ФОТО: AIZAR RALDES / AFP

Вы, наверное, испугались, просто взглянув на эту фотографию. Согласно статистике, ежегодно на этой дороге погибают 200-300 человек. Один из отрезков дороги проходит по краю 600-метрового утеса. Уже голова кружится!

ФОТО: DAVID MERCADO / REUTERS

Туннель Гуолян, Китай

Местные жители построили туннель Гуолян, поскольку раньше дорога проходила по высокогорью и была доступна не для всех. Власти позже подумали о строительстве туннеля длиной 1200 метров, который бы сделал логистику в этом районе более простой - но не более безопасной!

Хотя Китай известен своими узкими извилистыми трассами, для преодоления этой дороги нужна небывалая смелость.

Le Passage du Gois, Франция

ФОТО: Hervé Champollion / akg-images / Hervé Champollion / akg-images

Самое причудливое в этой дороге это то, что она открыта в ограниченные часы каждый день, и погружается под воду в остальное время.

ФОТО: Hervé Champollion / akg-images / Hervé Champollion / akg-images

Звучит странно? Убедитесь, что вы внимательно прочитали графики приливов, прежде чем планировать поездку!

ФОТО: Hervé Champollion / akg-images / Hervé Champollion / akg-images

Хана, Гавайи

112-километровая дорога простирается вдоль Ханы и Кахулуи на популярном туристическом острове Мауи.

ФОТО: Tom Johnson / AP

Эта узкая дорога соединяет 59 мостов. Проезд часто закрывается из-за обвалов в регионе.

ФОТО: Tom Johnson / AP

ФОТО: Tom Johnson / AP

Атлантическая дорога, Норвегия

Атлантическая дорога соединяет несколько крошечных деревень.

ФОТО: Caro / Kaiser / Caro / Kaiser

В путешествие по этой дороге стоит отправиться ради красоты суровой северной природы, красивейших деревенек и множества туристических точек.

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Колыма, Россия

Колымская трасса - это дорога, которая соединяет Магадан и Якутск. Тем не менее, она широко известна как «дорога смерти». Знаете ли вы, что изначально 90 километров этого участка были сделаны заключенными в середине XIV века? И строительство завершилось только в ХХ веке.