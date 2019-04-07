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Известная телеведущая пришла к дочери в школу в прозрачном платье
ФОТО!

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Ольга Фреймут

ФОТО: Instagram

Известная телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram новое фото.

Известная украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут, которая ранее посетила книжную выставку в Италии, опубликовала в Instagram совместное фото с мужем Владимиром Локотко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В сториз звезда показала, кроме пары снимков, короткое видео, на котором запечатлен зал со столами, где собралась публика светского раута.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фреймут выбрала для выхода в свет длинное черное платье с прозрачным лифом, под которым можно было рассмотреть белье в тон наряда. Образ она дополнила лаковыми туфлями на каблуке и драгоценностями. Владимир одет в черный классический костюм и фиолетовый галстук.

ФОТО: Instagram

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