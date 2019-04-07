Известная телеведущая пришла к дочери в школу в прозрачном платье

Известная украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут, которая ранее посетила книжную выставку в Италии, опубликовала в Instagram совместное фото с мужем Владимиром Локотко.

В сториз звезда показала, кроме пары снимков, короткое видео, на котором запечатлен зал со столами, где собралась публика светского раута.

Фреймут выбрала для выхода в свет длинное черное платье с прозрачным лифом, под которым можно было рассмотреть белье в тон наряда. Образ она дополнила лаковыми туфлями на каблуке и драгоценностями. Владимир одет в черный классический костюм и фиолетовый галстук.