Рудковская в дерзком мини произвела фурор

В пятницу, 5 апреля, телеведущая посетила церемонию награждения "ЖАРА Music Awards – 2019". Она пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего воспитанника – певца Диму Билана, чья песня "Молния" была представлена в одной из номинаций. Продюсер появилась на красной дорожке в коротком черном платье с открытыми плечами и обуви на высоком каблуке. Телеведущая с удовольствием позировала перед фотографами.

Видеозапись с мероприятия она разместила на странице в Instagram. По словам звезды, она хотела доказать, что является обладательницей длинных, стройных ног. "А видео сделано специально для тех, кто считает, что ноги у меня не от мамы с папой, а от специальных программ по обработке. Я не такая. Я вот такая", – обратилась телеведущая к подписчикам.