Доброе утро! 7 апреля приготовило массу приятных сюрпризов

Нелегко получить поддержку членов семьи, но свойственные вам такт и терпение помогут привлечь на свою сторону даже наиболее скептически настроенных родственников. Старайтесь не критиковать любимого человека, избегать выяснения отношений – даже самые невинные ваши замечания могут быть истолкованы превратно. Стоит сократить нагрузки, ваш жизненный потенциал сейчас далек от своего максимума.

Стрелец

Возможен значительный прогресс во многих важных для вас делах. Работайте упорно, проявляйте максимум целеустремленности, будьте решительны – успех не заставит себя ждать. Вероятно улучшение отношений с коллегами и руководством, некоторым представится возможность подняться по карьерной лестнице или принять многообещающие предложения. Возрастает уверенность в себе, а с ней набирает силу и ваше обаяние.

Идут на лад и семейные дела. Вам удастся достичь взаимопонимания с родственниками, вместе решить важные вопросы. Общение с любимым человеком будет радовать, но, несмотря на ваши старания, положить конец недомолвкам и старым обидам не удастся. Отнеситесь к ситуации философски – со временем все вернется в привычное русло.

Козерог

Очень непросты отношения с родственниками, проблемы в семье заставят вас на время забыть о профессиональных делах и взятых на себя обязательствах. Однако правильно распоряжаясь своим временем и не позволяя недоброжелателям вмешиваться в вашу жизни, вы справитесь с решением всех поставленных задач, и откладывать на завтра ничего не придется. Финансовая ситуация вполне благоприятна, серьезных потерь можно не опасаться.

Прекрасный день для решения личных проблем. Можно расширить свой круг общения, завязав новые знакомства, встретиться с человеком, который вам особенно симпатичен, открыть свои чувства. Всюду, где вы появляетесь, вас встречают дружелюбно и радостно, так что не отказывайте себе в посещении праздников и вечеринок.

Водолей

День идеально подходит для работы: можно многое успеть, самостоятельно справиться с решением сложных задач, принять все необходимые меры для обезоруживания недоброжелателей и агрессивно настроенных конкурентов. Ваши профессиональные достижения столь велики, что не заметить их не сможет даже самый критически настроенный руководитель. Не стоит удивляться заманчивым предложениям; некоторые из них поступят от давних деловых партнеров.

В личной жизни ситуация складывается более сложная. Вы легко находите общий язык с друзьями и родственниками, но никак не можете поладить с любимым человеком. Ревность может разрушить даже самые нежные отношения, поэтому постарайтесь не давать для нее поводов.

Рыбы

Несмотря на некоторые профессиональные проблемы, серьезных причин для беспокойства у Рыб нет. Напротив, представители этого знака смогут добиться заметных успехов, но для этого им придется изменить привычную линию поведения и кое-чему поучиться у недоброжелателей и конкурентов. Перспективы перед вами открываются весьма заманчивые, однако вы поступите мудро, если откажетесь от сомнительных сделок и контактов с ненадежными людьми.