Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина рассказала о женихе-бизнесмене и расставании с Егором Кридом

Пожалуй, за весь прошлый год эту девушку в социальных сетях обсуждали больше всех: триумф на «Холостяке» сделал Дарью Клюкину настоящим интернет-феноменом.
После дебюта на ТНТ на 25-летнюю модель посыпались предложения о сотрудничестве с крупными брендами. Она стала лицом «Л’Этуаль», снимается для множества известных марок, летает на Неделю моды в Париж и участвует в фотосессиях по всему миру.
Несколько недель назад Даша огорошила своих поклонников, объявив о помолвке с топ-менеджером «Газпрома» Владимиром Чоповым. Вопросов у фолловеров было много: чем закончились её отношения с Егором Кридом, как она встретила своего жениха и когда состоится свадьба. В эксклюзивном интервью Super Даша рассказала о сюрпризах и знакомстве с возлюбленным, расставании с Егором и планах на будущее.
Вы буквально шокировали всех, неожиданно заявив о помолвке. Почему вы скрывали свои отношения?
Начну с того, что мне не хотелось кричать о чувствах, писать об этом в каждом из постов, поэтому я не рассказывала.
К тому же Володя непубличный человек, поэтому мы приняли решение не рассказывать об отношениях. Но сейчас я читаю комментарии и вижу, что люди злятся, потому что я не рассказала об этом раньше.
Как вы познакомились?
Мы познакомились в июле во время чемпионата мира по футболу на одной из рабочих встреч. Мы обсуждали рекламный контракт одного бренда, который был спонсором чемпионата. Поскольку я должна была всё согласовывать с каналом, все интервью и съёмки, так мы и познакомились. После этой встречи мы продолжили общаться.
Как вы начали встречаться?
Летом мы с мамой, Дусей (подруга Даши — Прим. ред.) и друзьями полетели в Италию. И Вова тоже прилетел. Для меня это было неожиданно, я точно не могла предположить, что он приедет. Первый подарок, который он мне сделал, — он подарил мне корзину лимонов. Мне было очень приятно, она была очень большая. Он заметил, что я могу съесть за раз лимон вместе со шкуркой. Он решил преподнести мне не один, а корзину. Правда, съела я только парочку, на большее меня не хватило. Дальше мы с Дусей полетели в Париж, в Диснейленд.
Мне очень понравилось, потому что я думаю, что в душе мы все дети, я в том числе. Мне понравилось на аттракционах, я люблю адреналин, я их не боюсь. Я прилетела и рассказала об этом Вове. Он позвал меня в парк аттракционов в Италии на один день на свидание. Я согласилась, и, наверное, с того момента всё и закрутилось. Потом мы с моей командой полетели в Стамбул на съёмки рекламы, это было очень ответственно, потому что съёмки были для федеральных каналов и диджитал. Я переживала, Вова об этом знал, и он прилетел ко мне в Стамбул, чтобы меня поддержать. Для меня этого раньше никто не делал. Что касается сюрпризов, то недавно на День влюблённых вся моя квартира была в шарах, которые есть у меня до сих пор.
Как он сделал вам предложение?
В октябре мы полетели на Сейшелы уже вместе отдыхать, и, после того как мы вернулись, он сделал мне предложение. Я не ожидала, что он подарит мне кольцо, поэтому я от неожиданности стукнула его по плечу: «Ты серьёзно? Это правда?». На что он говорит: «Да, будь моей женой». Конечно, я была в шоке и не знала, как мне реагировать на это, что так быстро и это серьёзно, и вот у меня кольцо. Но потом я сказала «да». Это уже было в Москве. Мы сидели обедали. Мы же не могли никуда ходить. Те места, которые мне нравятся, они людные. Мы должны были скрывать свои отношения, поэтому я, собственно, и сказала о помолвке своим друзьям, которые были на дне рождения. Потому что это трудно, когда по-человечески не можешь сходить в кино с тем, кого ты любишь. Ты не можешь и в ресторан сходить, потому что мне, например, не хотелось, чтобы меня сфотографировал кто-то. Мне хотелось, чтобы я про это сказала сама. Я устала от этого тоже.
Расскажите, как вы познакомились с родителями?
Мама у меня очень открытая, и поэтому с ней сложно не поладить. Я познакомилась с родителями Вовы уже после того, как он сделал мне предложение. Естественно, я волновалась, потому что это ответственность, это родители, но всё было хорошо.
Я помню, что я готовила дома, моя мама поддерживала меня. Сейчас всё прекрасно, мы даже не так давно летали вместе на отдых.
Когда планируете свадьбу?
В этом году мы планируем свадьбу, но мне бы хотелось, чтобы свадьба было очень маленькая и закрытая. И люди были те, которые были бы рады за нас. Вариантов много на самом деле, я уже знаю, что нужно готовиться. Это очень сложно и энергозатратно. Я начинаю думать, и Вова мне помогает в этом. Пока нет конкретных пожеланий, мне хочется и так, и так, и пока мы думаем вместе. Свадьба — это личное, и хочется, наверное, чтобы этот праздник был маленьким.
Вы говорите, что познакомились с Владимиром летом, но в тот момент был финал «Холостяка». Какие отношения у вас были с Егором Кридом в тот момент?
В июне был финал, который все посмотрели по телевидению, но проект отснялся еще в декабре того года.
И прошло уже полгода, это достаточно большой срок, и на тот момент, когда мы познакомились с Вовой, я не была в отношениях. Я была свободной девушкой, абсолютно и честно.
Что пошло не так в ваших отношениях с Егором?
Отношения были, но они закончились. И, как пишут в свидетельствах о расторжении брака, не сошлись характерами. Наверное, это можно применить и к нам.
Почему Егор так и не написал «пост про Дашу»?
Почему так и не было поста — все подхватили, и в Интернете это был какой-то челлендж, «где пост про Дашу». Ну не знаю, я же не могла взять и написать сама про себя пост. Это было бы глупо. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, его просто не было.
Правда ли, что вы собираетесь покупать собственную квартиру в Москве?
Так как я из маленького города на Урале, я переехала в Екатеринбург, потом я жила в Сочи, а потом я переехала в Москву, и я поняла, что это тот город, в котором я хочу жить, в котором мне комфортно, который мне нравится. Этот город связан с моей работой, и да, мне бы очень хотелось, если бы у меня было своё жилье. Я очень стараюсь и много делаю для этого. Я бы очень хотела, чтобы рядом была моя мама. Это моя поддержка, и мама у меня там одна. Я бы хотела, чтобы мама жила со мной.
После замужества ты будешь иметь статус «жены бизнесмена». У этого статуса есть определённые клише. Не боишься ли ты, что тебя будут с ними ассоциировать?
Прежде всего, я выхожу за человека, которого я люблю и который любит меня. Я трудоголик, и меня все знают как Дашу Клюкину, поэтому ничего не поменяется. Это, конечно, круто, что я выхожу замуж, и я рада, что я буду продолжать жить с мужчиной, которого я люблю. И что у меня будет штамп в паспорте. Все, наверное, этого хотят. Я не могу сказать, что с детства мечтала выйти замуж, я всегда хотела реализоваться, и мне было неважно, в каком возрасте я выйду замуж. Здорово, что это случилось сейчас. Я рада тому, что происходит.