Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина рассказала о женихе-бизнесмене и расставании с Егором Кридом

Как он сделал вам предложение?

В октябре мы полетели на Сейшелы уже вместе отдыхать, и, после того как мы вернулись, он сделал мне предложение. Я не ожидала, что он подарит мне кольцо, поэтому я от неожиданности стукнула его по плечу: «Ты серьёзно? Это правда?». На что он говорит: «Да, будь моей женой». Конечно, я была в шоке и не знала, как мне реагировать на это, что так быстро и это серьёзно, и вот у меня кольцо. Но потом я сказала «да». Это уже было в Москве. Мы сидели обедали. Мы же не могли никуда ходить. Те места, которые мне нравятся, они людные. Мы должны были скрывать свои отношения, поэтому я, собственно, и сказала о помолвке своим друзьям, которые были на дне рождения. Потому что это трудно, когда по-человечески не можешь сходить в кино с тем, кого ты любишь. Ты не можешь и в ресторан сходить, потому что мне, например, не хотелось, чтобы меня сфотографировал кто-то. Мне хотелось, чтобы я про это сказала сама. Я устала от этого тоже.

Расскажите, как вы познакомились с родителями?

Мама у меня очень открытая, и поэтому с ней сложно не поладить. Я познакомилась с родителями Вовы уже после того, как он сделал мне предложение. Естественно, я волновалась, потому что это ответственность, это родители, но всё было хорошо.

ФОТО: Instagram

Я помню, что я готовила дома, моя мама поддерживала меня. Сейчас всё прекрасно, мы даже не так давно летали вместе на отдых.

Когда планируете свадьбу?

В этом году мы планируем свадьбу, но мне бы хотелось, чтобы свадьба было очень маленькая и закрытая. И люди были те, которые были бы рады за нас. Вариантов много на самом деле, я уже знаю, что нужно готовиться. Это очень сложно и энергозатратно. Я начинаю думать, и Вова мне помогает в этом. Пока нет конкретных пожеланий, мне хочется и так, и так, и пока мы думаем вместе. Свадьба — это личное, и хочется, наверное, чтобы этот праздник был маленьким.

Вы говорите, что познакомились с Владимиром летом, но в тот момент был финал «Холостяка». Какие отношения у вас были с Егором Кридом в тот момент?

В июне был финал, который все посмотрели по телевидению, но проект отснялся еще в декабре того года.

ФОТО: Instagram

И прошло уже полгода, это достаточно большой срок, и на тот момент, когда мы познакомились с Вовой, я не была в отношениях. Я была свободной девушкой, абсолютно и честно.

Что пошло не так в ваших отношениях с Егором?