Ребра долой! София Вегас - обладательница осиной талии снова пришла в форму после беременности

Sophia Wollersheim jalutamas oma koeraga. ФОТО: MEGA/Scanpix

Ранее Вегас считали обладательницей одной из самых тонких талий мира – всего лишь 47 сантиметров. Но для этого ей пришлось обратиться к хирургу – ей сделали липосакцию и удалила четыре ребра.

После этого Вегас на светских мероприятиях и в своем фотоблоге всевозможными способами демонстрировала свои пропорции - тонкую талию и пышный бюст.

Недавно София стала матерью. Интересно то, что даже во время беременности она долгое время умудрялась сохранять свои пропорции, утратив их лишь на последних месяцах.

На днях София порадовала поклонников свежим снимком, повторив фото, которое было опубликованно еще до беременности. На фото хорошо видно, что недавно ставшая матерью София смогла вернуть себе былые формы.