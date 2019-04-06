Сб, 6.04.2019
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  • Ребра долой! София Вегас - обладательница осиной талии снова пришла в форму после беременности

Ребра долой! София Вегас - обладательница осиной талии снова пришла в форму после беременности
ФОТО!

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ФОТО: Instagram

Немецкая звезда реалити и модель - 30-летняя София Вегас (настоящее имя - София Воллерсхайм), вернула себе свои объемы после беременности. 

Sophia Wollersheim jalutamas oma koeraga.

ФОТО: MEGA/Scanpix

Ранее Вегас считали обладательницей одной из самых тонких талий мира – всего лишь 47 сантиметров. Но для этого ей пришлось обратиться к хирургу – ей сделали липосакцию и удалила четыре ребра. 

После этого Вегас на светских мероприятиях и в своем фотоблоге всевозможными способами демонстрировала свои пропорции - тонкую талию и пышный бюст. 

Недавно София стала матерью. Интересно то, что даже во время беременности она долгое время умудрялась сохранять свои пропорции, утратив их лишь на последних месяцах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На днях София порадовала поклонников свежим снимком, повторив фото, которое было опубликованно еще до беременности. На фото хорошо видно, что недавно ставшая матерью София смогла вернуть себе былые формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вот фото, сделанное еще до беременности...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sophia Vegas (@officialsophiavegas) on

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